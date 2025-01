Violenza sessuale nei bagni del Magnolia di Milano a Capodanno, ragazza 22enne denuncia lo stupro

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Nuovo episodio di violenza sessuale a Milano. Una ragazza di 22 anni ha riferito di essere stata abusata nei bagni del circolo Magnolia, locale nella zona dell’Idroscalo a Novegro, frazione dell’hinterland milanese. Lo stupro è avvenuto la notte di San Silvestro: la giovane, di origine sudamericana, si trovava nel locale per festeggiare il Capodanno e brindare insieme agli amici. In seguito alla violenza, è stata soccorsa e trasportata in codice verde alla clinica Mangiagalli, dove è stata sottoposta a tutti i controlli del caso.

Violenza sessuale a Capodanno: l’episodio al circolo Magnolia di Milano

Tutto avrebbe avuto inizio con la conoscenza di un ragazzo. Dopo aver scambiato alcune parole all’interno del circolo, i due si sarebbero spostati nei bagni, luogo dove si è poi consumata la violenza.

Secondo quanto riportato da Il Giorno, l’aggressore avrebbe deciso di spingersi oltre, nonostante i tentativi della vittima di divincolarsi e scappare.

L'episodio è avvenuto al circolo Magnolia, nella zona dell'Idroscalo della frazione milanese di Novegro

Un’ambulanza è giunta sul posto intorno alle 4.20, dopo l’allarme lanciato dalla 22enne. La ragazza è stata quindi portata alla clinica Mangiagalli di Milano, dove ha ricevuto assistenza medica.

Le indagini

Sull’accaduto sono stati subito informati i carabinieri della stazione di Segrate e della Compagnia di San Donato Milanese. Sono stati avviati gli accertamenti preliminari, in attesa della formalizzazione della querela.

Le indagini degli inquirenti partiranno dalla testimonianza della vittima, per realizzare un identikit del presunto aggressore e individuarlo al più presto.

Verrà effettuata un’attenta analisi delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona, oltre che uno screening sulle telefonate partite nell’area circostante.

L’altro stupro a Catania

Nei giorni scorsi, due uomini senza fissa dimora sono stati arrestati con l’accusa di stupro ai danni di una donna di 36 anni, violentata nel centro di Catania, nei pressi di piazza Alcalà.

I due aggressori hanno abusato della vittima su un materassino appartato, prima di rubarle il cellulare e scappare.

In seguito alla denuncia e alle successive indagini, gli agenti della Polizia locale sono riusciti a risalire all’identità dei due malviventi grazie alle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza di un parcheggio dell’Amts (Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania).