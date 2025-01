La mamma di Cecilia Sala Elisabetta Vernoni incontra Meloni e la ringrazia: "Sguardo di madre, mi ha aiutato"

La madre di Cecilia Sala, Elisabetta Vernoni, concluso l’incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha spiegato che il colloquio con la premier l’ha aiutata e ha sottolineato di avere molta fiducia su come sta operando il governo italiano per tentare di far rimpatriare la giovane giornalista arrestata nei giorni scorsi in Iran.

Madre di Cecilia Sala incontra Meloni: le dichiarazioni di Elisabetta Vernoni

“Questo incontro con Giorgia Meloni mi ha aiutato: ci siamo guardate negli occhi, anche tra mamme. La fiducia è tanta, sicuramente stanno lavorando e io sono un po’ come Cecilia, sono un po’ un soldato, aspetto e rispetto il lavoro che stanno facendo”. Così la signora Vernoni nel parlare con i reporter del Tg4.

“Quello che potrò fare da parte mia lo farò, sicuramente loro stanno facendo il loro”, ha aggiunto la madre di Cecilia Sala. Inoltre ha riferito di essere “soddisfatta” dell’incontro avuto con la premier perché da quest’ultima ha udito parole che sperava di sentire.

Fonte foto: ANSA Elisabetta Vernoni, madre di Cecilia Sala

“Giorgia Meloni – ha raccontato – ha fatto un salto di qualità dalle rassicurazioni comprensibili che ricevo sempre. È stata più precisa e più puntuale ed è questo che io volevo e questo ho avuto”.

Elisabetta Vernoni ha inoltre dichiarato che i suoi umori in questo momento sono inclini a dei picchi. Ieri per lei è stata una giornata molto difficile a causa della telefonata avuta con la figlia che le ha raccontato le tremende condizioni in cui è detenuta nel carcere di Evin.

La madre di Cecilia Sala ha aggiunto che “le condizioni carcerarie per una ragazza di 29 anni che non ha compiuto nulla devono essere quelle che non la possano segnare per tutta la vita”.

E ancora: “Poi, se pensiamo a giorni o altro, io rispetto i tempi che mi diranno, ma le condizioni devono essere quelle di non segnare una ragazza che è solo un’eccellenza italiana, non lo sono solo il vino e i cotechini”.

Per quel che riguarda i tempi di rilascio, la donna ha rivelato che qualcosa le è stato detto, ma che si è trattato di “cose molto generiche” in attesa di notizie più dettagliate.

La nota di Palazzo Chigi e il ruolo di Mohammad Abedini

“Il governo conferma l’impegno presso le autorità iraniane per l’immediata liberazione di Cecilia Sala, e, in attesa di essa, per un trattamento rispettoso della dignità umana”. Così Palazzo Chigi in un comunicato dopo il vertice urgente convocato sul caso della giornalista italiana detenuta in Iran.

Il governo ha parlato anche dell’iraniano arrestato a Malpensa che pare possa avere un ruolo determinante nella trattativa per la liberazione della giornalista.

“Per quanto riguarda Mohammad Abedini, che è al momento in stato di detenzione cautelare su richiesta delle autorità degli Stati Uniti, il governo ribadisce che a tutti i detenuti è garantita parità di trattamento nel rispetto delle leggi italiane e delle convenzioni internazionali”, hanno fatto sempre sapere da Palazzo Chigi.

Palazzo Chigi, vertice sul caso Cecilia Sala: chi ha partecipato

Al vertice, convocato dalla premier Giorgia Meloni, hanno preso parte il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e il consigliere diplomatico del Presidente, Fabrizio Saggio.