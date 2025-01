Saldi 2025 dal 4 gennaio in tutta Italia, ma a scaglioni: quando iniziano regione per regione, il calendario

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Con l’inizio di gennaio è tempo di saldi 2025 invernali in Italia. In quasi tutte le regioni italiane il periodo dedicato alle vendite promozionali prenderà il via sabato 4 gennaio, ma in Valle d’Aosta i saldi 2025 sono già iniziati, mentre a Bolzano l’avvio è rimandato all’8 gennaio. Il calendario completo delle date dei saldi 2025, regione per regione, è stato ufficializzato.

Il calendario dei saldi 2025 regione per regione

Il calendario con le date dei saldi invernali 2025 in Italia, regione per regione, si presenta così:

Abruzzo: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Basilicata: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Calabria: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Campania: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Emilia-Romagna: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Friuli Venezia Giulia: dal 4 gennaio al 15 marzo 2025

Lazio: dal 4 gennaio al 15 febbraio 2025

Liguria: dal 4 gennaio al 17 febbraio 2025

Lombardia: dal 4 gennaio al 15 marzo 2025

Marche: dal 4 gennaio al 1° marzo 2025

Molise: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Piemonte: dal 4 gennaio al 1° marzo 2025

Provincia di Bolzano: dall’8 gennaio al 5 febbraio 2025

Provincia di Trento: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Puglia: dal 4 gennaio al 28 febbraio 2025

Sardegna: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Sicilia: dal 4 gennaio al 15 marzo 2025

Toscana: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Umbria: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Valle d’Aosta: dal 2 gennaio 2025 al 31 marzo 2025

Veneto: dal 4 gennaio al 28 febbraio 2025.

Fonte foto: ANSA

I saldi 2025 prendono il via sabato 4 gennaio in quasi tutta Italia, con le eccezioni della Valle d’Aosta (2 gennaio) e di Bolzano (8 gennaio).

Quanto spenderanno gli italiani per i saldi invernali 2025

In vista dell’avvio dei saldi 2025, Confcommercio ha stimato che saranno 16 milioni le famiglie che, nell’inverno 2025, approfitteranno degli sconti per i loro acquisti.

La spesa media per i saldi invernali 2025 sarà di circa 138 euro a persona e 307 euro a famiglia. Il giro di affari dei saldi al via a gennaio 2025 è pari a 4,9 miliardi di euro.

Rispetto ai dati dello scorso anno, forniti dalla stessa Confcommercio, si registra un aumento di spesa nominale a persona di 1 euro, che fa crescere il giro d’affari complessivo di 100 milioni di euro.

Giulio Felloni, Presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, ha dichiarato: “I saldi rappresentano una tradizione commerciale capace di coinvolgere l’interesse di 16 milioni di famiglie italiane alla ricerca dell’affare e di un crescente numero di stranieri, amanti dello shopping made in Italy”.