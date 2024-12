Saldi invernali 2025 iniziano il 4 gennaio, quanto durano da regione a regione: il calendario con le date

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Le festività del Natale, come da tradizione, spalancheranno le porte all’inizio dei saldi invernali 2025. Il calendario con le date e le indicazioni su quanto durano, regione per regione, è stato reso noto. Tranne che nella Provincia Autonoma di Bolzano, il via è previsto nella giornata del 4 gennaio.

Quando iniziano i saldi invernali 2025

C’è una data in particolare da segnare in “rosso” sul calendario quest’anno: è quella del 4 gennaio. Praticamente ovunque in tutta Italia, infatti, con la sola eccezione della Provincia Autonoma di Bolzano, quel giorno prenderanno il via i saldi invernali 2025.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano, invece, l’inizio dei saldi invernali 2025 è stato fissato all’8 gennaio.

Fonte foto: ANSA

I saldi invernali 2025 prenderanno il via, tranne che a Bolzano, il 4 gennaio.

Il calendario con le date dei saldi invernali 2025, regione per regione

Se la data d’inizio dei saldi invernali 2025 sarà la stessa praticamente ovunque in Italia, tranne che a Bolzano, lo stesso non può dirsi per la durata del periodo di sconti e promozioni, che varierà di regione in regione.

Di seguito, ecco il calendario con le date dei saldi invernali 2025 in Italia, regione per regione:

Abruzzo: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Basilicata: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Calabria: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Campania: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Emilia-Romagna: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Friuli Venezia Giulia: dal 4 gennaio al 15 marzo 2025

Lazio: dal 4 gennaio al 15 febbraio 2025

Liguria: dal 4 gennaio al 17 febbraio 2025

Lombardia: dal 4 gennaio al 15 marzo 2025

Marche: dal 4 gennaio al 1° marzo 2025

Molise: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Piemonte: dal 4 gennaio al 1° marzo 2025

Provincia di Bolzano: dall’8 gennaio al 5 febbraio 2025

Provincia di Trento: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Puglia: dal 4 gennaio al 28 febbraio 2025

Sardegna: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Sicilia: dal 4 gennaio al 15 marzo 2025

Toscana: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Umbria: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025

Valle d’Aosta: dal 4 gennaio 2025 al 31 marzo 2025

Veneto: dal 4 gennaio al 28 febbraio 2025

La guida all’acquisto sicuro

Confcommercio ha condiviso la guida all’acquisto sicuro in vista dei saldi invernali 2025.

Per quanto riguarda i cambi, la possibilità di cambiare un capo dopo l’acquisto è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta vige l’obbligo per il negoziante di riparare o sostituire il capo e, nel caso ciò risulti impossibile, ridurre o restituire il prezzo pagato. Il compratore tenuto a denunciare il vizio del capo entro 2 mesi dalla data della scoperta del difetto.

Anche la possibilità di provare i capi è rimessa alla discrezionalità del negoziante,

I negozianti devono accettare le carte di credito e vanno favoriti i pagamenti cashless.

Per quanto concerne i prodotti in vendita, i capi proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un determinato periodo di tempo.

Infine, in merito all’indicazione del prezzo, c’è l’obbligo per il negoziante di indicare il prezzo normale di vendita (va indicato il prezzo più basso applicato alle generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi), lo sconto e il prezzo finale. Nelle regioni in cui è possibile effettuare vendite promozionali in qualunque periodo dell’anno (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Umbria) o fino a 15 giorni prima della data di avvio dei saldi (Calabria, Puglia e Valle d’Aosta) il prezzo su cui applicare lo sconto durante i saldi è quello relativo all’eventuale campagna promozionale effettuata prima dei saldi.