Aldo Agroppi morto in ospedale a Piombino, aveva 80 anni: l'ex calciatore e allenatore era malato da tempo

Aldo Agroppi, nome noto nel mondo dello sport, è morto all’età di 80 anni. L’ex calciatore e allenatore, uno dei primi sportivi ad aver parlato apertamente con la stampa della depressione di cui era affetto, è deceduto in ospedale, dove si trovava ricoverato da giorni per una polmonite bilaterale. Ha militato come centrocampista nel Torino, nel Genoa e nel Perugia, per poi allenare squadre quali Fiorentina, Perugia e Ascoli.

Morto Aldo Agroppi: il ricovero in ospedale

L’ex calciatore, allenatore e opinionista Aldo Agroppi è scomparso all’età di 80 anni.

Lo sportivo era malato già da tempo e, da qualche giorno, era ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale di Piombino, sua città natale.

Fonte foto: IPA

Aldo Agroppi, immagine di repertorio

Il ricovero, per l’ex allenatore, era sopraggiunto a causa di una polmonite bilaterale: il decesso si è verificato in ospedale il 2 gennaio in mattinata.

La depressione e l’addio al calcio

L’opinionista è stato uno dei primi sportivi ad affrontare con la stampa un tema scomodo: quello della depressione.

In una delle ultime interviste rilasciate, Aldo Agroppi aveva svelato alcuni retroscena in merito.

Lo riportava La Repubblica nel 2023, quando aveva intervistato l’ex calciatore, che nel frattempo dichiarò di aver chiuso definitivamente la sua esperienza nel mondo del calcio.

In quell’occasione, Agroppi aveva parlato di “qualche acciacco” e aveva confermato di non seguire più il calcio neppure in TV.

Aveva poi ricordato la sua ultima panchina da allenatore, con la Fiorentina che aveva perso 3 a 0 contro la Juve. Dopo quella partita, a causa della depressione e del forte stress, Agroppi aveva deciso di abbandonare il ruolo di allenatore.

La lunga carriera

Aldo Agroppi è ricordato come centrocampista. Dopo un inizio nel Piombino, passò a squadre quali Genoa, Ternana e Potenza.

Debuttò nel Torino nel 1967, e rimase in squadra per otto stagioni. Concluse la carriera come calciatore ricoprendo il ruolo di capitano nel Perugia, per poi inaugurare una ventennale carriera come allenatore.

Dopo l’abbandono della panchina, negli Anni Novanta il suo nome si affermò tra quelli degli opinionisti più apprezzati. Negli ultimi anni, però, Agroppi aveva deciso di allontanarsi totalmente dal calcio, abbandonando anche questo terzo ruolo.