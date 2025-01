Vertice su Cecilia Sala a Palazzo Chigi, la nota e la richiesta all'Iran sulla scarcerazione

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il Presidente Giorgia Meloni ha convocato un vertice a Palazzo Chigi per discutere il trattenimento della giornalista Cecilia Sala in Iran. Il Governo ha ribadito l’impegno con le autorità locali per la liberazione della giornalista e il rispetto della dignità della persona, mentre Meloni ha avuto un incontro con i genitori di Cecilia Sala.

Terminato il vertice a Palazzo Chigi su Cecilia Sala

Il vertice a Palazzo Chigi sul caso di Cecilia Sala, indetto giovedì 2 gennaio da Giorgia Meloni, si è concluso dopo circa un’ora. Al termine il Governo ha confermato gli sforzi per liberare la giornalista e ottenere garanzie dell’Iran in merito a una detenzione dignitosa.

Alla riunione erano presenti i ministri Antonio Tajani e Carlo Nordio, insieme al sottosegretario Alfredo Mantovano e capi dell’intelligence.

Fonte foto: ANSA

Cecilia Sala e Mohammad Abedini: l’ipotesi di uno scambio fra i due prigionieri

Il sottosegretario Mantovano, responsabile dei servizi segreti, ha risposto alle richieste delle opposizioni confermando la disponibilità a informare il COPASIR e, tramite esso, il Parlamento.

La richiesta dell’Iran

L’ambasciata iraniana a Roma, in una nota pubblicata su X, ha descritto come “amichevole” l’incontro avvenuto con i diplomatici italiani.

L’ambasciata ha affermato che Cecilia Sala ha ricevuto assistenza sin dall’arresto, in linea con principi islamici e considerazioni umanitarie, garantendo accesso consolare, contatti telefonici con i familiari e altre agevolazioni specifiche.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ordinato la convocazione dell’ambasciatore iraniano Mohammad Reza Sabouri, per sollecitare la liberazione immediata della giornalista e assicurare condizioni dignitose durante la detenzione.

L’ambasciata iraniana ha ribadito la sua richiesta di liberazione immediata di Mohammad Abedini Najafabadi, detenuto su richiesta degli Stati Uniti, che hanno ribadito però la necessità che quest’ultimo resti in carcere.

La mamma di Cecilia Sala a colloquio con Giorgia Meloni

Al termine del vertice, Palazzo Chigi ha comunicato che la premier Giorgia Meloni ha incontrato i genitori di Cecilia Sala per affrontare il tema delle sue difficili condizioni carcerarie.

La madre, Elisabetta Vernoni, al Presidente del Consiglio ha espresso la sua preoccupazione per la mancanza di dignità nella detenzione della figlia.

Ascoltata dalla stampa, Vernoni ha dichiarato di avere fiducia nell’operato del governo, pur sottolineando la necessità di intervenire in modo deciso per garantire condizioni adeguate di detenzione e il rientro di Cecilia Sala in Italia.