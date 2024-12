Cecilia Sala arrestata in Iran per aver violato le leggi islamiche, conferma ufficiale del Governo di Teheran

Cecilia Sala è stata arrestata in Iran per aver violato le leggi islamiche. Lo ha confermato il Dipartimento generale dei Media Esteri del Ministero della Cultura e dell’orientamento islamico dell’Iran, “il suo caso è sotto inchiesta”. La 29enne era arrivata a Teheran il 13 dicembre con un regolare visto giornalistico concesso dall’ambasciata iraniana a Roma, venendo fermata alla vigilia del ritorno in Italia, giovedì 19 dicembre.

La nota del Governo dell’Iran sull’arresto di Cecilia Sala

Come riportato dall’agenzia Irna – organo ufficiale delle istituzioni dell’Iran – il Dipartimento generale dei Media Esteri del Ministero della Cultura e dell’orientamento islamico dell’Iran ha confermato in una nota l’arresto di Cecilia Sala “per aver violato le leggi della Repubblica islamica dell’Iran”.

Il comunicato prosegue così:

“La cittadina italiana arrivata in Iran il 13 dicembre con un visto giornalistico ed è stata arrestata il 19 per aver violato la legge della Repubblica islamica dell’Iran. Il suo caso è sotto inchiesta. L’arresto è stato eseguito secondo la normativa vigente e l’ambasciata italiana è stata informata. Le è stato garantito l’accesso consolare e il contatto telefonico con la famiglia”.

La giornalista Cecilia Sala, arrestata in Iran il 19 dicembre

Il podcast di Cecilia Sala ancora in onda, il messaggio di Chora News

Nel frattempo, Chora News – la società che produce i podcast tra cui quello di Cecilia Sala – ha deciso di continuare a pubblicare le puntate di Stories, affidando la conduzione a Francesca Milano (direttrice della testata che fa capo a Chora Media), Mario Calabresi e Simone Pieranni “perché il giornalismo non è un crimine. Ricominciamo per non lasciare incompiuto il lavoro cominciato da Cecilia tre anni fa quando è nato Stories”.

Francesca Milano ha aggiunto che “ripartiamo per tenere alta l’attenzione sulla situazione di Cecilia e non interrompere il suo lavoro. Ci sostituiamo provvisoriamente a lei, con una turnazione in redazione, per dare voce sia alla sua storia, sia a quelle di donne che lottano per la libertà e i diritti, filone che Cecilia ha sempre portato avanti. Iniziamo oggi con una puntata corale, io, Mario Calabresi e Simone Pieranni, in cui spieghiamo il senso di questa iniziativa: Stories riprende, aspettando il ritorno di Cecilia, continuando a dare voce alle storie che le stanno a cuore. Da domani partiremo con le storie vere e proprie e ogni giorno, quando possibile, cercheremo di dare aggiornamenti sulla situazione di Cecilia. Al momento non ne abbiamo: non possiamo che aspettare e avere fiducia nelle autorità”.

Gli appelli a Capodanno

Nel frattempo il Coordinamento Stage & Indies, che rappresenta la filiera delle piccole realtà musicali italiane indipendenti ed emergenti, sta chiedendo alla musica di attivarsi per la scarcerazione di Cecilia Sala.

Questa la nota: “Oltre ai numerosi attestati di solidarietà e ai tanti appelli per la sua liberazione che stanno pervenendo da ogni parte chiediamo agli organizzatori e agli artisti impegnati su tutti i palchi di Capodanno del nostro Paese di fare un appello dal palco insieme al pubblico a favore della liberazione immediata di Cecilia Sala a favore di un’informazione libera”.