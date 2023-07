Donna travolta dal treno al passaggio a livello di Solesino vicino Rovigo: morta mentre era in bicicletta

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Tragedia a Solesino, nella provincia di Padova (sebbene geograficamente sia più vicino a Rovigo): una donna è morta travolta da un treno a un passaggio a livello.

La ricostruzione dei fatti

In base alla ricostruzione dei fatti riportata da ‘Il Mattino’, la donna, che si trovava in sella alla sua bicicletta, ha attraversato i binari del treno al passaggio a livello di via Ceresara nonostante le sbarre fossero abbassate.

Purtroppo, è stata investita da un treno ed è morta sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono giunti gli agenti della Polizia Ferroviaria di Rovigo e della Polizia Municipale di Solesino per condurre i rilievi del caso e avviare le indagini su quanto accaduto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Solesino, pur se più vicino a Rovigo, è in provincia di Padova. L’incidente è avvenuto proprio nel territorio di questo comune, al passaggio a livello in via Ceresara.

Chi è la donna morta a Solesino

‘Il Mattino’ ha reso note anche le generalità della vittima: si tratta di Anna Maria Polato, di 74 anni. Abitava a pochi passi dal luogo della tragedia e, quando è avvenuto l’incidente, sembra che stesse andando a trovare in bicicletta un’amica.

Ripercussioni sulla circolazione ferroviaria

A causa dell’incidente avvenuto al passaggio a livello in via Ceresara a Solesino, il traffico ferroviario ha subito forti rallentamenti.

‘Il Gazzettino’, nello specifico, ha reso noto che la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Sant’Elena e Rovigo. Alcuni treni dell’Alta velocità sono stati instradati su un percorso alternativo, via Verona, che comporta un maggior tempo di percorrenza di 90 minuti e le mancate fermate, laddove previste, a Rovigo e Ferrara. Tra i treni interessati ci sono il Frecciarossa 9409 partito da Udine alle ore 6,47 e diretto a Napoli Centrale e il Frecciarossa 9411 partito da Venezia Santa Lucia alle ore 9,26 e diretto all’Aeroporto di Fiumicino.

Lo stesso ‘Gazzettino’ ha aggiunto ulteriori dettagli su quanto accaduto: il treno che ha colpito in pieno la donna è un Italo, che stava percorrendo il tratto tra Monselice e Rovigo, sulla linea Venezia-Bologna. L’impatto è stato violentissimo: l’anziana donna e la sua bicicletta, che stava portando a mano, sono state scagliate a metri di distanza.