Donna morta carbonizzata nell'incendio in casa sua ad Antillo: Iole Bongiorno aveva 81 anni e viveva da sola

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Una donna è morta carbonizzata a causa dell’incendio divampato a casa sua. La tragedia si è consumata nella notte tra il 29 e il 30 marzo ad Antillo, in provincia di Messina. A ritrovare il corpo dell’80enne Iole Bongiorno sono stati i vigili del fuoco che hanno raggiunto la frazione, in cui la donna viveva sola, per domare le fiamme. Per l’anziana non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incendio ad Antillo tutta da chiarire

Non sono ancora chiare le cause che hanno alimentato l’incendio ad Antillo, all’interno della casa in cui viveva l’anziana siciliana.

La dinamica del rogo, infatti, è in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto per spegnere l’incendio.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il Comune in provincia di Messina in cui viveva l’anziana morta carbonizzata nell’incendio in casa

Per la precisione l’incendio sarebbe divampato all’interno di una casa di Romito, una frazione di Antillo in provincia di Messina.

La donna di 80 anni morta carbonizzata a causa dell’incendio

L’allarme ha consentito che arrivassero sul posto i vigili del fuoco di Letojanni (un vicino Comune siciliano), i carabinieri e i soccorritori del 118.

Nel momento in cui i vigili del fuoco sono entrati nella casa divorata dalle fiamme, però, hanno trovato il corpo ormai senza vita di una donna.

Si tratta di Iole Bongiorno, un’anziana di 80 anni che viveva da sola nella sua casa di Antillo. La donna sarebbe stata trovata carbonizzata a causa dell’incendio divampato nella sua abitazione.

Non si conoscono i dettagli sulle cause del rogo, attualmente al vaglio delle forze dell’ordine. Ma non si esclude che la donna si possa essere trovata improvvisamente circondata dalle fiamme che ne hanno impedito la fuga.

L’ennesima tragedia causata da un incendio in casa

Solo poche settimane prima, una tragedia analoga si è consumata in provincia di Firenze. Il 6 marzo è divampato un incendio a Sesto Fiorentino che causato due morti: un uomo di 25 anni e una donna di 51.

Anche in quel caso le fiamme hanno avvolto un’abitazione in cui viveva una donna disabile di 83 anni, l’unica tratta in salvo dai soccorritori.

A fine febbraio, invece, un altro incendio è scoppiato in una casa di Milano dove a morire è stata una donna. Forse in quel caso a causare il rogo è stata una sigaretta lasciata accesa.