Due morti tra le fiamme a Sesto Fiorentino dopo un incendio in casa nella notte: salvata una donna disabile

Due morti tra le fiamme per un incendio scoppiato nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 marzo in una casa di Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. Le vittime sarebbero un uomo di 25 anni e una donna di 51. Salvata una disabile di 83 anni.

La dinamica dell’incendio

L’allarme ai vigili del fuoco è scattato intorno alle 4:30 di lunedì 6 marzo, secondo quanto riferito dall’Ansa.

L’incendio si è sviluppato in una casa monofamiliare in via della Sassaiola.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incendio scoppiato a Sesto Fiorentino, alle porte di Firenze, che ha causato due morti

Le fiamme si sarebbero sviluppate al piano terra: l’abitazione ha anche un primo piano.

All’arrivo dei pompieri, l’intero edificio era completamente invaso dal fumo.

Chi sono le vittime

Al piano superiore sono stati trovati un uomo e una donna: per loro, il medico non ha potuto che constatarne il decesso.

Le vittime sarebbero una e suo nipote, rispettivamente di 51 e 25 anni.

Salvata una disabile

Sullo stesso piano c’era anche una disabile di 83 anni: portata fuori dai vigili, è stata affidata ai sanitari del 118.

Secondo quanto riferito da Adnkronos, non si conoscono ancora le sue condizioni di salute: al momento è ricoverata in ospedale.

Un’altra tragedia dopo l’incendio a Milano

Quanto successo a Sesto Fiorentino ricorda l’episodio avvenuto a Milano a fine febbraio, quando una donna è morta in casa sua dopo un incendio scoppiato, forse per colpa di una sigaretta rimasta accesa in camera da letto.