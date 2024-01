Donna investita e uccisa da un tir sulla Statale 18 ad Amantea vicino Cosenza: è morta in ospedale

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Incidente stradale mortale in Calabria. Una donna di 68 anni è morta dopo essere stata investita da un tir lungo la Statale 18 ad Amantea, in provincia di Cosenza. La donna è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, dove è deceduta alcune ore dopo per le gravi ferite riportate.

Investita dal tir ad Amantea

L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 24 gennaio, lungo la Statale 18 sulla costa tirrenica del Cosentino, all’altezza di Campora San Giovanni, frazione di Amantea.

Per cause da accertare una donna di 68 anni è stata investita da un camion, rimanendo gravemente ferita. Il conducente del mezzo pesante si è subito fermato per prestare soccorso.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente ad Amantea in provincia di Cosenza

Morta donna di 68 anni

Come riporta la Gazzetta del Sud, la donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti sul posto e trasportata in codice rosso con l’eliambulanza all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

La 68enne è stata ricoverata in rianimazione in gravissime condizioni, per i traumi subiti nell’incidente al torace e alla testa. Purtroppo non ce l’ha fatta, è spirata in serata nonostante tutti i tentativi dei medici di salvarle la vita.

Le indagini

I carabinieri di Amantea intervenuti sul posto per effettuare i rilievi del caso stanno svolgendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La Procura di Paola ha disposto il sequestro preventivo del tir ai fini delle indagini.