Donna colpita alla testa con un mattone a Pesaro: è grave, elisoccorso urta un cartellone durante l'intervento

Una donna di 40 anni è stata trovata insanguinata in strada a Pesaro, dopo essere stata colpita al volto con un mattone da una persona che si è poi data alla fuga. Ricoverata in codice rosso la vittima, mentre è caccia all’uomo nella città.

L’aggressione con un mattone

La vicenda avrebbe avuto luogo intorno alle 9 di mattina di mercoledì 26 aprile in via Montenevoso a Pesaro, nelle Marche.

Secondo le prime ricostruzioni una donna di 40 anni, appena uscita da un’abitazione dove lavora come collaboratrice domestica, sarebbe stata colpita in pieno volto con un mattone, poi ritrovato sul luogo dell’aggressione, mentre si trovava in strada.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona di Pesaro nella quale si trova via Montenevoso, dove la quarantenne è stata aggredita con un mattone

L’uomo che avrebbe aggredito la 40enne potrebbe essere un conoscente, dileguatosi nel nulla subito dopo aver sferrato il colpo.

I soccorsi e la corsa in ospedale

In poco tempo sono giunti sul posto i soccorsi, che hanno trovato la donna insanguinata in strada. Immediatamente è stata chiamata una eliambulanza, la quale ha però colpito con una pala un cartellone pubblicitario in fase di atterraggio, non riuscendo ad atterrare e a svolgere il proprio servizio.

La donna è stata allora trasferita in ambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona, dov’è ricoverata in codice rosso, con un trauma cranico e un ematoma alla fronte.

Sul posto, oltre a una seconda ambulanza, anche la squadra mobile della polizia di Pesaro e gli uomini della Scientifica, che sono al lavoro per recuperare quante più informazioni possibili dal luogo dell’aggressione.

La caccia all’aggressore

Al momento è ancora da ricostruire l’intera dinamica della vicenda. Non è chiaro se l’aggressore fosse un conoscente, se ci sia stato un alterco iniziato in un posto differente e poi conclusosi in strada oppure un’aggressione improvvisa.

Il mattone insanguinato usato per colpire la donna è stato comunque ritrovato sul posto, il che può far pensare che l’aggressore si sia dato subito alla fuga dopo aver colpito la donna.

Bisognerà attendere ora gli sviluppi delle indagini delle Forze dell’Ordine, che oltre a rintracciare l’aggressore dovranno anche ricostruire l’intera dinamica e capire il movente che ha scatenato una simile violenza in pieno giorno.