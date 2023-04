Uomo trovato morto per strada a Udine, sul corpo del 59enne senzatetto segni di aggressione

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Il corpo senza vita di un 59enne è stato trovato in una galleria all’interno di un palazzo a Udine, all’alba di sabato 15 aprile. Sul cadavere sono stati rilevati evidenti segni di aggressione. Secondo quanto riportato da ‘Ansa’, l’uomo senza fissa dimora, originario di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, trovava solitamente riparo per la notte dentro il porticato.

Il ritrovamento

Il ritrovamento è avvenuto in una galleria di un edificio del capoluogo friulano, che si trova tra via Volontari della libertà e via San Daniele. A scoprire il corpo è stata una ragazza mentre tornava verso casa intorno alle 5.30, che ha lanciato l’allarme. Secondo le prime informazioni, i soccorsi sarebbero stati chiamati quando l’uomo era già ormai privo di vita.

Il personale sanitario, inviato dalla Sores Fvg, è intervenuto tentando di rianimare l’uomo, ma senza successo. Sul posto anche gli agenti della polizia scientifica, della Squadra Volante e della Squadra mobile, con il medico legale. Sul luogo del ritrovamento anche il magistrato di turno della Procura per coordinare l’inchiesta.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona di Udine dove l’uomo è stato trovato senza vita

Le indagini

Gli inquirenti stanno prendendo in considerazione qualsiasi ipotesi d’indagine. Nonostante il luogo del ritrovamento si trovi in una zona particolarmente trafficata della città, dove convergono più strade e sono presenti numerosi edifici e abitazioni, finora non è stato trovato nessuno che abbia assistito alla scena o udito rumori sospetti e urla.

Gli agenti stanno visionando i filmati delle telecamere in zona e cercando testimonianze per individuare gli autori dell’aggressione.

Il precedente

Tra gli ultimi ritrovamenti di clochard senza vita, lo scorso lunedì 27 marzo un uomo di 39 anni è stato trovato morto su una panchina a di piazzale Principessa Clotilde a Milano, a due passi dalla Stazione Centrale.

Secondo uno studio pubblicato dall’Istat a dicembre 2022, in Italia sarebbero 96.197 le persone senza fissa dimora iscritti in anagrafe. Il 38% è composto da cittadini stranieri, oltre la metà dei quali proveniente dal continente africano. Per il 50% si concentrano in 6 comuni (sui 2.198 totali): spicca Roma col 23% delle iscrizioni, seguita da Milano, Napoli, Torino, Genova e Foggia.