Dito medio della giornalista Bbc durante il tg, il video di Maryam Moshiri è virale: la reazione in diretta

Altro caso imbarazzante per la Bbc, emittente britannica simbolo di un intero Paese e modello di riferimento di servizio pubblico in Occidente. Nelle scorse ore è diventato virale il video della giornalista Maryam Moshiri, che, in apertura di tg, non accorgendosi di essere in diretta, ha mostrato il dito medio.

La gaffe in diretta: burla o scommessa?

Moshiri, in apertura delle news della giornata di mercoledì 6 dicembre, nel tg in onda a mezzogiorno, è stata fugacemente sorpresa dalle telecamere mentre esibiva il dito medio in direzione dei cameramen presenti in studio.

Figuraccia di cui si è subito resa conto, riprendendo un’espressione seria e cominciando a leggere il sommario di giornata iniziando dalla dichiarazione di scuse e dalla parziale ammissione di colpa fatta dall’ex premier Boris Johnson dinanzi alla commissione d’inchiesta sulla risposta britannica all’emergenza Covid in relazione a errori e ritardi imputati al suo governo nella prima fase della pandemia.

Fonte foto: ANSA

Tornando al gestaccio, il ‘vaffa’ esibito con il dito sarebbe stato rivolto ai colleghi di lavoro, non si sa se per scherzo o nell’ambito di una qualche scommessa giocata sulla sfida ad arrischiare un comportamento improprio a ridosso della messa in onda.

Figuraccia a livello globale per la Bbc

Quel che è certo è che la questione non è passata inosservata. Anzi è diventata virale sui social a livello globale.

Risultato? Il filmato sta girando ovunque, con migliaia di utenti che si stano facendo delle grasse risate oltre a ironizzare su quanto avvenuto alla Bbc.

Lo scivolone arriva in un momento delicato per i vertici dell’azienda che, soltanto poche ore prima, avevano designato, su spinta del governo conservatore di Rishi Sunak, un nuovo presidente di garanzia per l’emittente.

Il ruolo è andato al rispettato ex giornalista e dirigente televisivo di lungo corso Samir Shah, che ha sostituito il chiacchierato ex banchiere Richard Sharp, costretto mesi fa a dimettersi per un coinvolgimento in veste di mediatore in affari personali di Johnson, capo del governo che l’aveva nominato.

La Bbc aumenta il canone

Inoltre la gaffe è giunta alla vigilia dello sblocco, dopo due anni di congelamento, dell’atteso incremento del canone.

Il rialzo è stato annunciato giusto il 7 dicembre 2023 dalla ministra della Cultura e dei Media, Lucy Frazer, che ha spiegato che dall’aprile 2024, sia pure nella misura dell’inflazione di settembre, il costo del servizio registrerà un +6,7%, passando da 159, a 169,5 sterline all’anno, contro il +9% richiesto.