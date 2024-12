Il "vaffa" di Teo Mammucari a Francesca Fagnani durante Belve è un mistero: tutti i dubbi di Striscia

Continua a far discutere l’ospitata a ‘Belve‘ di Teo Mammucari. ‘Striscia la Notizia‘, attraverso un nuovo servizio, solleva ulteriori dubbi sulle tempistiche degli ormai arcinoti “vaffa” scanditi dal comico poco dopo aver lasciato lo studio della trasmissione di Rai2. Lo showman, nei giorni scorsi, ha accusato Francesca Fagnani di aver montato gli audio del “vaffa” strategicamente. A stretto giro è trapelato un video che pare smentire la versione di Mammucari. ‘Striscia’, però, tramite un’analisi’ dei filmati in questione, ha notato alcuni particolari inediti su quanto accaduto.

Scontro tra Teo Mammucari Francesca Fagnani: i dubbi di ‘Striscia’

Il nuovo servizio del tg satirico, che sarà trasmesso integralmente nella puntata del 19 dicembre 2024, torna sulla polemica tra i due conduttori.

Nella puntata del 17 dicembre ‘Striscia’ ha mostrato il video divulgato da Fagnani che smentirebbe le accuse di Mammucari, il quale ha sostenuto che i suoi “vaffa” fossero stati anticipati in fase di montaggio di almeno un minuto dalla sua uscita dallo studio.

Fonte foto: ANSA Teo Mammucari

Caso archiviato? No, perché il programma di Antonio Ricci ha fatto ulteriori verifiche e ha rilevato alcune stranezze.

Fuorionda di Mammucari a ‘Belve’, le nuove rivelazioni di ‘Striscia’

‘Striscia la notizia’ ha guardato attentamente i due filmati, quello cioè mandato in onda da ‘Belve’ in prima serata e quello emerso nelle scorse ore del backstage, ossia quello in cui si sente Mammuccari dire i “vaffa” non minuti dopo il suo abbandono dell’intervista (come da lui stesso assicurato), bensì pochi secondi dopo.

Cosa è emerso? Due fatti particolari. Il primo è che, sovrapponendo la puntata andata in onda il 10 dicembre con il video del backstage, il terzo “vaffa” pronunciato da Mammucari nel filmato girato dietro le quinte arriva due secondi dopo rispetto al filmato mandato in onda a ‘Belve’.

Pare che nel montaggio il “vaffa” sia stato leggermente anticipato. Secondo dettaglio segnalato da ‘Striscia’: salta all’orecchio una curiosa differenza nel primo “vaffa”. Quale?

Nel backstage si sente sovrapposto al “non lo so” della Fagnani, mentre nella messa in onda il “non lo so” è stato posticipato, probabilmente per far risaltare meglio il “vaffa” di Mammucari.

Dall’analisi condotta dal tg satirico sembrerebbe che sia il comico romano, sia la conduttrice di ‘Belve’ abbiano fornito versioni con qualche lacuna e qualche stranezza.