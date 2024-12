Teo Mammucari e il caso del "vaffa" a Belve, l'appello a Francesca Fagnani ai microfoni di Striscia la Notizia

Teo Mammucari è tornato sul polverone alzatosi dopo la sua intervista a Belve. Lo showman, dopo una manciata di minuti di faccia a faccia con Francesca Fagnani, ha lasciato in polemica lo studio. Quando se ne è andato, si è udito che ha scandito un paio di sonori “vaffa”. Dalla messa in onda pareva che gli insulti fossero rivolti alla conduttrice. Intervenuto a Striscia la Notizia il comico romano ha smentito l’accaduto, sostenendo che le parolacce siano state montate ad hoc in post produzione.

Belve, l’intervento di Teo Mammucari a Striscia la Notizia

“Una cosa la voglio dire… quando sono uscito, lei (Fagnani, ndr) ha detto: “Questa è la prima volta che mi succede”. Io ho risposto: “Anche l’ultima””, ha riferito Mammucari, ricordando il momento in cui ha abbandonato l‘intervista.

“Poi – ha aggiunto – sono andato via, ho fatto tutto il corridoio, sono arrivato davanti ai camerini e qui mio fratello Sandro, il mio assistente e il mio manager Dario mi hanno detto: “Stai tranquillo, ti ha aggredito, è normale che tu abbia reagito etc etc…” Io ho detto: “Sì, ma che cosa sono queste cose? Ma vaffa…”. E ho detto il famoso vaffa dopo un minuto passato fuori dallo studio davanti ai camerini”.

Fonte foto: ANSA Teo Mammucari

Dunque, secondo la versione del comico, i “vaffa” trasmessi da Rai2 al termine del burrascoso faccia a faccia sono stati montati in post produzione. Quei “vaffa” quando sarebbero stati pronunciati?

L’appello di Teo Mammucari a Francesca Fagnani

“La cosa che mi ha dato veramente fastidio – ha proseguito Mammucari – è questa: perché prendere quel vaffa e montarlo alla mia uscita quando mi giro di spalle. Normale che la signora Noemi, Loredana Bertè e tutta l’Italia abbiano detto “Teo sei un ingrato e un cafone”. Avete ragione, ma non sapevate. Anche il pubblico che mi ha aggredito non sapeva. Perché prendere quel fuori onda, che oltretutto è mistificazione, e metterlo lì? Solo questa è la domanda”.

Lo showman a questo punto si è rivolto direttamente a Francesca Fagnani, invitandola a raccontare nel dettaglio quel che è successo. “Perciò Francesca, a volte basta dire: “Sì Teo, ho preso quella cosa, l’ho messa là, ho forzato la cosa, ho fatto il record di ascolti, è andata in questo modo e andiamoci a mangiare un panettone insieme, un abbraccio e finisce là””.

E ancora: “Però semplicemente puoi dire al pubblico, che tu tieni spento nel tuo studio, “Teo non ha mai detto, perché non è così cretino e stupido, quel vaffa a me come donna e conduttrice. E mai l’ha detto al pubblico in quello studio””.

Il silenzio della conduttrice

Per il momento l’appello di Teo Mammucari è stato ignorato dalla conduttrice di Belve.

Nella prossima puntata in onda martedì 17 dicembre in prime time su Rai2, Fagnani ospiterà Vittorio Feltri, Jovanotti e Taylor Mega.