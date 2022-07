Boris Johnson si dimette, Hugh Grant fa suonare la sigla di Benny Hill davanti al Parlamento: il video

L’inconfondibile marcetta del Benny Hill Show fa da colonna sonora alle dichiarazioni in diretta dei parlamentari inglesi, intervistati dalle tv davanti al parlamento britannico. C’è anche questa surreale scena nell’intensa giornata della politica inglese che ha visto le dimissioni di Boris Johnson da premier e leader dei conservatori.

L’inconfondibile marcetta, diffusa dagli altoparlanti allestiti da alcuni attivisti davanti a Westminster, ha così fatto da sottofondo alle tante interviste in diretta tv dei parlamentari che commentano le dimissioni di Johnson e la fine del suo governo. Come si vede nel video sottostante.

A quanto pare tutto è partito da Hugh Grant, che ha chiesto agli attivisti presenti davanti al parlamento di suonare la sigla del Benny Hill Show.

Su Twitter l’attore ha chiesto a Steve Bray, attivista anti Brexit che ha organizzato la manifestazione di oggi davanti al Parlamento, di far suonare la sigla del popolare show comico.

Invito che Bray ha prontamente raccolto, facendo risuonare Yakety Sax, il singolo strumentale di Boots Randolph che è poi diventato la celebre sigla dello show del comico Benny Hill.

