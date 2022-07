Dramma a San Severo, 17enne ucciso a coltellate sotto casa: caccia a un 15enne, la lite per una ragazza

Accoltellato all’addome e abbandonato riverso per strada, nei pressi della sua abitazione. Un ragazzo di 17 anni, Francesco Pio D’Augelli, è morto dopo essere stato accoltellato a San Severo, in provincia di Foggia. Il delitto è stato compiuto vicino casa della vittima: gli investigatori starebbero dando la caccia a un 15enne.

Accoltellato, muore prima di arrivare in ospedale

Il diciassettenne è morto in ospedale, dopo essere stato colpito da una coltellata fatale in pieno petto per strada a San Severo, nei pressi della sua abitazione, in via Lucera. Il giovane sarebbe riuscito a trascinarsi per qualche decina di metri prima di accasciarsi. Secondo quanto riporta la stampa locale, che cita fonti di polizia, l’aggressione è avvenuta attorno alle 21,30 di lunedì 18 luglio e le indagini sono in corso.

Sul luogo del delitto stanno operando agenti della polizia di Stato, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Disordini in ospedale

La morte del giovane Francesco Pio D’Augelli ha sconvolto la comunità locale di San Severo, che piange un ragazzo di appena 17 anni.

Al pronto soccorso dell’ospedale Maselli Mascia della cittadina pugliese, appresa la notizia della prematura morte del ragazzo, sono stati registrati alcuni disordini e tensioni. Il ricovero di D’Augelli ha infatti attirato molti componenti della sua famiglia e del suo giro di amicizie.

Caccia a un 15enne

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, circola l’indiscrezione che l’accoltellamento sia avvenuto tra coetanei.

Gli inquirenti che indagano sul caso potrebbe avere a disposizione alcuni filmati delle telecamere di sicurezza, mentre si cerca di risalire ai possibili aggressori.

L’ipotesi è che possa essere stato accoltellato da un 15enne, che al momento risulta irreperibile.

Il movente potrebbe essere passionale: i due avrebbero avuto un litigio sabato scorso per una ragazza (la fidanzata della vittima), in quell’occasione il presunto assassino avrebbe minacciato di morte la vittima.

Si cerca l’arma del delitto.