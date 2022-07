Foggia, anziano sfregia con l'acido la vicina di casa vedova che aveva rifiutato il suo corteggiamento

Un 78enne di San Severo, in provincia di Foggia, è stato arrestato per stalking e lesioni ai danni di una donna di 50 anni. Secondo la ricostruzione della polizia, l’anziano per mesi aveva fornito supporto morale e psicologico alla donna, sua vicina di casa, da poco rimasta vedova. Ma di fronte al rifiuto di quest’ultima di trasformare questo supporto in una relazione amorosa, l’ha aggredita con l’acido.

Supporto dopo la scomparsa del marito della donna

La donna, che aveva perso il marito, aveva poi ricevuto aiuto dall’anziano vicino di casa. Quest’ultimo era poi stato allontanato dalla 50enne, che si era rifiutata di iniziare un rapporto sentimentale col vicino.

Un rifiuto non digerito dall’uomo, che ha cominciato a perseguitarla. La vicenda è culminata in una vera e propria aggressione consumata sotto l’abitazione della donna. Il 78enne ha lanciato contro il viso della vittima l’acido del radiatore, colpendola al volto di striscio.

Anziano arrestato dalla polizia per stalking e lesioni

Dopo l’episodio il 78enne di San Severo è stato arrestato dalla polizia, che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Foggia.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 78enne voleva a tutti i costi riallacciare un rapporto con la vicina dopo essere stato allontanato.

Richiesta che non è stata esaudita dalla vicina, intenzionata invece a porre fine al rapporto.

Fonte foto: Tuttocittà L’aggressione è avvenuta a San Severo, in provincia di Foggia

Lesioni guaribili in meno di una settimana

La 50enne è stata medicata al pronto soccorso, dove le lesioni sono state giudicate guaribili in meno di una settimana.

I fatti risalgono allo scorso giugno, quando l’anziano ha messo a punto il piano per aggredire la vicina con l’acido.

È stata la stessa vittima dell’aggressione a denunciare tutto alla polizia, attualmente impegnata nella ricostruzione complessiva della vicenda.