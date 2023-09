Denunciata Maria Colavita medico di base a Verona: assenteista per 15 anni, partecipò anche a I soliti ignoti

Il medico di base Maria Colavita è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio. Non è la prima volta che la donna si ritrova al centro di polemiche, proteste e guai giudiziari.

Nuovi guai giudiziari per la dottoressa Maria Colavita

Da 15 anni tanti suoi pazienti la cercano senza quasi mai trovarla. Non a caso è soprannominata la “regina delle assenze”.

Già nel 2008 era finita in un polverone: spuntò in un noto quiz di Rai Uno mentre si trovava ufficialmente in malattia.

Fonte foto: ANSA

Ora sono in arrivo nuovi guai. La dottoressa Colavita, classe 1963 e originaria di Isernia, dovrebbe in questo periodo prestare servizio nel Veronese, più precisamente nel comune di Tregnago. Nessuno però l’ha vista per diversi giorni, nonostante dovrebbe essere sul posto di lavoro dal 1° settembre.

Il Corriere della Sera, che ha riassunto la vicenda, ha provato a contattarla, ma il medico di base sarebbe irreperibile.

L’ira del sindaco e dei cittadini

“Non risponde praticamente mai e tantomeno si presenta in ambulatorio“, si lamentano residenti e sindaco.

Specializzata in Urologia e Ginecologia, Colavita è spuntata per la prima nello studio di medicina generale al civico 15 di via Unità d’Italia (Tregnago) solamente 5 giorni fa, vale a dire mercoledì.

Ad attenderla non soltanto i suoi pazienti, nervosi per la sua ‘latitanza’, ma anche i carabinieri che le hanno notificato una denuncia per interruzione di pubblico servizio.

“Inaccettabile tollerare un simile comportamento da parte di un medico di base che dovrebbe rappresentare una costante figura di riferimento per i residenti“, ha tuonato il sindaco Simone Santellani.

“A me e al Servizio Sanitario arrivano molte segnalazioni riguardo il mancato servizio e l’assenza di risposte del nuovo medico di medicina generale a Tregnago — ha scritto il primo cittadino su Facebook — I disagi sono molti, posso solo dire che la situazione è monitorata dagli enti competenti, è un servizio pubblico importante che deve essere svolto con consapevolezza”.

Sempre come fa sapere il CorSera, l’Usl 9 starebbe analizzando attentamente la questione in chiave legale per capire se si può sostituire al più presto la dottoressa Colavita.

La partecipazione a “I Soliti Ignoti” mentre era in malattia

Correva l’anno 2008 quando la Colavita si mise in malattia per poi spuntare negli studi de “I Soliti Ignoti”, trasmissione di Rai Uno allora condotta da Fabrizio Frizzi.

La dottoressa fu travolta dalle polemiche e fu messa ai domiciliari, oltre ad essere licenziata dall’ospedale dove lavorava. Patteggiò un anno e sei mesi con la condizionale.

Anche “Striscia la notizia” si interessò alla Colavita. Con l’inviato Max Laudadio ha realizzato due servizi-scandalo.