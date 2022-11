Razzismo a Fagnano Olona, il medico di base è nero: insulti sui social, pazienti non lo vogliono

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Siamo nel 2022 ma il razzismo è ancora un problema molto attuale. Come dimostra il caso scoppiato a Fagnano Olona, comune di 12mila abitanti in provincia di Varese, dove il nuovo medico di base chiamato a sostituire il collega andato in pensione è stato bersagliato da insulti sui social. Il motivo? È nero e originario del Camerun.

Insulti razzisti al medico di base

È arrivato in paese da pochi giorni, ma sarebbe già intenzionato a rassegnare le sue dimissioni per andare a lavorare altrove. Il dottor Enock Rodrigue Emvolo è il nuovo medico di famiglia di Fagnano Olona (Varese), ma potrebbe restarlo per poco.

Originario del Camerun, 48 anni, laureato all’Università La Sapienza di Roma nel 2013, Emvolo è stato scelto dall’Ats locale per sostituire lo storico medico di base del paese, andato in pensione.

Ma non appena si è insediato diversi cittadini si sono scagliati contro di lui sui social, in particolare su una pagina Facebook dedicata a Fagnano. Lamentele, come riporta Il Giorno, legate in parte a code fuori dall’ambulatorio e a vari intoppi burocratici, con il nuovo dottore che non avrebbe ancora a disposizione i dati di tutti gli assistiti.

Ma anche tanti insulti di stampo razzista: c’è chi lo chiama con disprezzo “il senegalese”, chi scrive che dovrebbe “tornare a pascolare le pecore”.

Il sindaco: “Non siamo un paese razzista”

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Fagnano Olona, Marco Baroffio, che insieme all’assessore Dario Mortetti è andato in ambulatorio dal medico per portare un messaggio di solidarietà e cercare di convincerlo a restare.

“Non siamo un paese razzista“, ha detto il sindaco in un videomessaggio postato sui social nella serata di lunedì 14 novembre. “La maggioranza della comunità apprezza il dottor Emvolo, che sta facendo uno sforzo notevole alla luce delle condizioni in cui è costretto a lavorare. Ho anche parlato più volte con Ats affinché venga messo nelle condizioni di fare il medico con tutti i presidi”.

Il medico ora vuole andarsene

Nonostante le buone parole del sindaco e di altri cittadini, il dottor Emvolo si è detto profondamente deluso e amareggiato per gli insulti ricevuti. E ha manifestato l’intenzione di andarsene.

“Sono a Fagnano Olona da qualche giorno, per curare e mettermi a servizio della comunità. Se non mi vogliono, sono già pronto ad andare da Ats e chiedere di lavorare altrove“, ha affermato il professionista.