Decreto attuativo sull'inno di Mameli, ma con l'errore "grave": titolo sbagliato, la denuncia dell'ex deputato

Umberto d’Ottavio, ex deputato firmatario della legge che ha reso ufficialmente Il Canto degli Italiani di Goffredo Mameli l’inno nazionale, ha criticato il decreto attuativo del Consiglio dei ministri, che contiene un errore nel titolo del brano. Lo stesso problema era stato riscontrato anche nel testo della legge originale.

L’errore nel decreto sull’inno di Mameli

Nel decreto attuativo che dovrebbe ufficializzare Il Canto degli Italiani come inno d’Italia c’è un errore. Umberto d’Ottavio, che ha firmato la legge che ha permesso all’Inno di Mameli di diventare ufficiale, lo ha fatto notare. Il testo parla del Canto degli Italiani, senza l’articolo, che non è il nome ufficiale della composizione.

“L’errore c’era anche nel decreto legge del 2017 e l’ho segnalato più volte, questa era l’occasione giusta per correggerlo e invece si perpetra un’imprecisione fastidiosa e offensiva per un testo così importante” ha segnalato d’Ottavio.

Fonte foto: ANSA Il Canto degli Italiani eseguito durante il Festival di Sanremo

“È imbarazzante che nessuno si sia preoccupato di correggere l’errore su un documento che ora dovrà andare alla firma del presidente Sergio Mattarella. Come promotore di quella legge sono un po’ preoccupato e indignato. Invito il Presidente a pensare bene a quello che firma” ha poi concluso.

Il Canto degli Italiani inno d’Italia

La scelta de Il Canto degli Italiani come inno ufficiale d’Italia non è stata automatica. Dopo la guerra, la composizione di Mameli e Novaro era solo una delle possibili opzioni per sostituire la Marcia Reale sabauda.

Tra il Va, pensiero, l’Inno di Garibaldi e una composizione completamente nuova emerse però l’Inno di Mameli, quando il Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 1946 comunicò che durante la cerimonia del 4 novembre, al giuramento delle Forze Armate, si sarebbe suonato proprio Il Canto degli Italiani.

Quella decisione provvisoria assunse negli anni carattere definitivo, ma non entrò nella Costituzione della Repubblica. Per l’ufficialità, bisognò attendere il nuovo millennio.

Le leggi sull’inno d’Italia

Fu solo nel 2016 che cominciò la procedura per approvare una legge che ufficializzasse il ruolo de Il Canto degli Italiani come inno nazionale. Il Parlamento lo ha approvato l’anno successivo.

L’iter si è concluso con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge nel dicembre del 2017, con un titolo che però presenta l’errore denunciato da d’Ottavio.

Il testo della norma infatti recita: “La Repubblica riconosce il testo del ‘Canto degli italiani’ di Goffredo Mameli e lo spartito musicale originale di Michele Novaro quale proprio inno nazionale.”