Chi è Francamente e perché ha detto che l'inno di Mameli non è inclusivo

La cantante torinese Francesca Siano, conosciuta come Francamente, ha cantato l’inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia di volley femminile. La cantante ha però poi postato sui social un video nel quale spiega di aver pensato di cambiare il testo dell’inno, dato che a suo dire avrebbe “un linguaggio non inclusivo”.

Francamente e l’inno di Mameli

Nella giornata di ieri – lunedì 10 febbraio 2025 – si è giocato all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) la finale di Coppa Italia di volley femminile, tra il Prosecco Imoco Conegliano e il Numia Vero Volley Milano.

L’incontro ha visto la vittoria del Prosecco Imoco Conegliano, che ha sconfitto le rivali (tra le quali gioca Paola Egonu) con i parziali di 37-35, 25-20, 25-20, vincendo così la sesta Coppa Italia consecutiva.

Fonte foto: ANSA La cantante Francamente, che in un video pubblicato sui social ha detto che l’inno di Mameli “non è inclusivo”

Prima della finale, come di consuetudine, è stato cantato l’inno di Mameli. L’artista chiamata per l’occasione è Francamente, cantautrice di origine piemontese che ha però fatto parlare di sé più per quanto detto sull’inno italiano che per la performance.

Un testo non inclusivo

La cantautrice ha difatti pubblicato un video sui propri canali social, nel quale ha parlato proprio del Canto degli Italiani (nome ufficiale di quello che è conosciuto come inno di Mameli), svelando di aver pensato di cambiare il testo dell’inno.

“L’Italia si riconosce in un tricolore anacronistico, quando viene scritto l’Inno di Mameli si pensa ad unificare diversi stati sotto un’unica bandiera – ha detto Francamente – Bene, noi questa bandiera ce l’abbiamo da tantissimo tempo e penso che oggi l’obiettivo dovrebbe essere quello di unificarsi sotto una bandiera di pace e inclusività”.

Per la cantante il testo “non è inclusivo”, e per questo si era pensato di cantarlo “da donna queer, vestendo determinati colori per dare un messaggio molto chiaro […] Le persone queen, transessuali o non binarie esistono, e non sono cittadini, cittadine, cittadinu di serie B, ma hanno pari doveri e soprattutto diritti di ogni italiano e italiana”.

Chi è Francamente

Classe 1996, nata a Torino, Francamente (all’anagrafe Francesca Siano) vive a Berlino da quando ha terminato gli studi con la laurea magistrale in filosofia. È stata concorrente all’ultima edizione di X Factor, e il suo brano “Paracadute” è stato definito da Manuel Agnelli “il miglior brano originale mai ascoltato nello show”.

La cantante fa parte del collettivo Canta Fino a Dieci (insieme a Irene Buselli, Anna Castiglia, Rossana De Pace e Cheriach Re), molto impegnato sul tema della discriminazione, dell’inclusività e, con più ampio respito, sulle tematiche di genere.