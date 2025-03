Jim Morrison è ancora vivo, vive a New York e si fa chiamare Frank: l’assurda teoria sul leader dei Doors

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Alcuni uomini entrano nella leggenda e non muoiono mai davvero. Tra questi c’è Jim Morrison, il leader dei Doors, simbolo mondiale di un rock ribelle e raffinato. E c’è chi attribuisce un significato concreto al concetto di immortalità, affermando che, in realtà, Jim Morrison non è davvero morto, ma sarebbe ancora vivo. Secondo questa strampalata teoria, il cantante, ormai 81enne, vivrebbe a Syracuse sotto lo pseudonimo di Frank.

Jim Morrison è morto il 3 dicembre del 1971 nella città di Parigi, aveva appena 27 anni.

A portarlo via, secondo la versione ufficiale, un’insufficienza cardiaca causata probabilmente da un’overdose.

Nonostante una tomba con inciso il suo nome si trovi al cimitero del Père-Lachaise della capitale francese, c’è chi alla sua morte non ci crede.

Numerose teorie diffusesi nel corso dei decenni affermano che il cantante abbia inscenato la propria dipartita per liberarsi dalla fama e condurre una vita tranquilla.

L’ultimo a sostenere tale tesi è il regista Jeff Finn, che in una recente docu-serie ha svelato le prove dell’ancora viva esistenza di Morrison.

Il leader dei Doors oggi si chiama Frank

La nuova teoria identificherebbe il cantante dei Doors in un silenzioso 81enne abitante di Syracuse, nello stato di New York.

Il Jim Morrison in incognito si farebbe chiamare Frank e sarebbe ormai in pensione dalla sua seconda carriera di manutentore.

A convincere il cineasta Finn che Franck sia in realtà l’indimenticabile rocker è una cicatrice sul naso, proprio sullo stesso punto dove Morrison aveva un neo.

Le teorie su Elvis e Michael Jackson

Jim Morrison non è l’unica rockstar sulla cui morte permangono dubbi, la stessa sorte tocca al grande Elvis Presley.

Il re del rock è morto nel 1967, e da poco è scomparsa anche la figlia, ma da allora i suoi fan lo hanno avvistato più volte e in giro per tutto il mondo.

Gli avvistamenti più numerosi sono quelli a Kalamazoo, la piccola cittadina del Michigan dove Elvis tenne un concerto poco tempo prima di morire.

Nel mirino dei complottisti anche Michael Jackson, che avrebbe inscenato la propria morte per ritirarsi a Las Vegas.