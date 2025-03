Sergio Ricciardone morto per una malattia fulminante, il post dei Subsonica per il fondatore del C2C Festival

Il mondo della musica piange la scomparsa di Sergio Ricciardone, il fondatore e il direttore artistico C2C Festival di Torino, uno degli appuntamenti più importanti a livello europeo per gli appassionati di sound elettronico. Ricciardone è morto a 53 anni, stroncato in poco tempo da una malattia fulminante. In queste ore molti lo stanno ricordando sui social. Un pensiero particolarmente toccante è quello dei Subsonica che con il deejay hanno collaborato in passato.

C2C Festival, morto Sergio Ricciardone. Subsonica: “Triste notizia”

“È di oggi una triste notizia che purtroppo attendevamo da giorni. Sergio Ricciardone, direttore artistico e fondatore del Festival Club to Club, nonché d.j., conduttore radiofonico, operatore culturale è mancato dopo una malattia fulminante”. Così i Subsonica sui loro profili social ufficiali.

“Per ricordarlo – si legge sempre nella nota – abbiamo scelto una foto di quando, nei primi tempi dell’avventura subsonica, Sergio era una delle persone a noi vicine. Ci dimostrò il suo sostegno e la sua amicizia portando alcune nostre tracce remix a Londra e riuscendo anche a farle pubblicare”.

“Dai quei primissimi anni – ha aggiunto il gruppo torinese – le nostre storie sono cresciute in parallelo e Sergio con il Festival Club to Club ha raggiunto traguardi di livello internazionale, ma soprattutto ha saputo creare una squadra solida di giovani collaboratori ai quali oggi va tutto il nostro affetto, insieme ad un abbraccio per la famiglia, per Christel e per il piccolo Marcello”.

L’annuncio del decesso

La notizia del decesso di Ricciardone è stata divulgata nelle scorse ore dall’organizzazione del Festival fondato dallo stesso conduttore radiofonico.

Ricciardone, nato il 30 agosto 1971, si era imposto come una figura di riferimento nella scena musicale italiana, sapendosi ritagliare un ruolo di primo piano nel settore della cultura elettronica e contemporanea.

Fonte foto: Getty Images Sergio Ricciardone

“In questo momento di dolore esprimiamo la nostra più profonda vicinanza a Christel e Marcello, alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno condiviso con lui il percorso umano e professionale. La tua visione continuerà a illuminare il nostro cammino”, ha scritto il C2C su Facebook.

La carriera di Ricciardone

Ricciardone, in passato, aveva collaborato in qualità di consulente per marchi e istituzioni culturali, oltre ad aver creato format innovativi e progetti artistici.

Nel 2017, la Fondazione Crt gli diede le redini della direzione del palinsesto musicale per gli eventi inaugurali delle Officine Grandi Riparazioni di Torino.