Morto Robbie Robertson, gigante del rock e leader dei The Band: lavorò con Bob Dylan, aveva 80 anni

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Lutto nel mondo della musica per la morte del gigante del rock Robbie Robertson, fondatore e leader dei The Band che lavorò anche Bob Dylan. Robertson aveva 80 anni e ad annunciare la sua morte è stato il manager Jared Levine.

Addio a Robbie Robertson

Robbie Robertson si è spento a Los Angeles all’età di 80 anni. Secondo quanto riferito dal suo manager, Jared Levine, l’ex rockstar se n’è andato circondato dall’amore della sua famiglia.

Con lui, infatti, la moglie Janet e l’ex Dominique, così come i tre figli Sebastian, Delphine e Alexandra. La famiglia ha fatto sapere che al posto dei fiori Robertson ha chiesto “chiesto donazioni per la Six Nations of the Grand River, per sostenere la costruzione del loro nuovo centro culturale”.

Fonte foto: ANSA

La carriera di Robertson

Icona del rock, gigante del genere, Robertson è nato in Canada ma è stato ben presto adottato dagli Stati Uniti dove passava le vacanze in Ontario. Classe 1943, è stato inserito nella top 100 dei migliori chitarristi secondo Rolling Stone.

Dopo aver incontrato Roy Buchanan col quale intraprese una parentesi nei The Hawks di Ronnie Hawkins, Robertson fondò i The Band che lo portarono al successo. Fu contattato anche da Bob Dylan che tra il 1965 e il 1966 gli offrì ruoli di spicco nei suoi tour controversi.

Musicista di spessore, con la sua chitarra Robertson creava melodie che diventavano parte essenziale dei brani scritti e arrangiati. Dal primo album, Music from Big Pink, i The Band furono considerati come uno dei più importanti gruppi di musica rock e la rivista Rolling Stone espresse grandi apprezzamenti nei confronti del gruppo che però nel 1976 si sciolse per volere dello stesso Robertson che proseguì la carriera da solista. Il gruppo tornò nel 1983, senza Robertson che intanto avviò delle collaborazioni anche con Peter Gabriel, U2 e i Neville Brothers.

L’ultimo saluto ai The Band

Lo scioglimento dei The Band, prima del ritorno orfani di Robertson, fu dato in grande stile. Si ricorda, infatti, il raduno di star a San Francisco per l’ultima grande esibizione che poi divenne un documentario firmato da Martin Scorsese nel 1978, “The last Waltz”.

E proprio con Scorsese proseguì la carriera di Robertson, col chitarrista che ha lavorato alle colonne sonore di diversi film del regista, tra cui ”The Departed” e “The Irishman”, “Casino” e “Gangs of New York”.