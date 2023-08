Morto a 81 anni Sixto Rodriguez, il cantautore statunitense autore della celebre canzone “Sugar Man”

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

È morto il cantautore americano Sixto Rodriguez. Aveva 81 anni ed era diventato noto soprattutto il suo successo in Africa. Tanto era stato un successo “strano”, che su questo hanno girato un documentario dal titolo Searching for Sugar Man, che vinse il premio Oscar.

Chi era Sixto Rodriguez

Sixto Rodriguez, meglio conosciuto solo con Rodríguez, è stato un cantautore statunitense. Nato nel 1942 a Detroit, la sua famiglia era modesta e di origini complesse: il padre era un immigrato messicano, mentre la madre era americana, con antenati nativi americani ed europei.

Il passato e le sue condizioni famigliari e sociali sono la base dei temi che Rodriguez ha raccontato nella sua musica, quali per esempio le condizioni della classe operaia. Lui stesso visse la condizioni di operaio di industria.

Fonte foto: ANSA Sixto Rodriguez sul palco ad Amsterdam nel 2013

La sua carriera

Sixto Rodriguez sarà ricordato soprattutto per il brano Sugar Man, ma la storia della sua carriera musicale è molto più travagliata della nota canzone. Dopo un primo album sfortunato, venne scoperto in un locale dal chitarrista Dennis Coffey e dal produttore di una casa discografica di Los Angeles, Mike Theodore. Altri due album poco di successo dopo, il contratto con la casa discografica venne annullato. Tornò quindi a lavorare come operaio.

Fu la diffusione fortuita di alcuni suoi brani in Australia e Nuova Zelanda a lanciarlo. Era la musica giusta al momento giusto, cosa che non era accaduta negli Stati Uniti. Non smette di lavorare come muratore, mentre la sua fama cresce soprattutto in Sudafrica, diventando più famoso persino di Elvis Presley.

Il successo di Sugar Man

Dell’incredibile successo nel continente africano però Sixto Rodriguez non sa nulla per molto tempo. Circolavano voci sul fatto che fosse morto e fino al 1998 la fama non lo raggiunse. Scoperta la vendita dei diritti dei suoi brani – fatto che ha permesso alla musica di Rodriguez di girare liberamente in Africa – riuscì a fare diversi tour nel continente.

Fu solo dopo il documentario Searching for Sugar Man (vincitore di un premio Oscar) che la figura di Sixto Rodriguez divenne nota anche negli Stati Uniti. Solo nel 2012 tutti i suoi album sono stati ripubblicati. La rocambolesca storia di Sixto Rodriguez si è arrestata l’8 agosto 2023, all’età di 81 anni.