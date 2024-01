Corpo di una donna divorato dagli animali a Colomars in Francia: il cadavere era nel giardino di casa sua

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Orrore in Francia. Il corpo di una anziana donna è stato ritrovato nel giardino di casa sua a Colomars, vicino Nizza, parzialmente divorato dagli animali. Ancora da chiarire le cause e le circostanze della morte, sul caso sta indagando la gendarmeria locale.

Il cadavere di una donna di circa 80 anni è stato scoperto nella giornata di mercoledì 17 gennaio a Colomars, paese di 3 mila abitanti nel dipartimento delle Alpi Marittime, sopra Nizza.

Come riferisce France Bleu Azur, sono stati i gendarmi e i vigili del fuoco a trovare il corpo privo di vita dell’anziana nel giardino della sua casa.

Il corpo doveva trovarsi nel giardino già da diverso tempo, perché gli animali della zona avevano cominciato a divorarlo.

L’anziana nota ai servizi sociali

Secondo quanto riporta Bfm, sarebbe stata la figlia della vittima, che non abita in zona, a lanciare l’allarme, non avendo notizie della madre da tempo.

Da quanto emerso, l’anziana era nota in paese per vivere in povertà e in pessime condizioni igieniche, assieme all’altro figlio di circa cinquant’anni. Il Comune, i servizi sociali e la gendarmeria sono spesso andati da loro per offrire aiuto, ma la donna e il figlio hanno sempre rifiutato qualsiasi tipo di assistenza.

Si cerca il figlio

La gendarmeria locale sta indagando sul caso per cercare di ricostruire cosa sia successo e come e quando è morta la donna.

Gli investigatori stanno cercando di rintracciare il figlio che viveva in quella casa con la madre. L’uomo potrebbe chiarire cosa sia successo, ma al momento di lui non c’è traccia.