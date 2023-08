Calciatore morto divorato da un coccodrillo in Costa Rica: Jesus Alberto Lopez Ortiz s'era tuffato in un fiume

Divorato da un coccodrillo che l’ha sorpreso mentre si trovava immerso nelle acque di un fiume per rinfrescarsi: così è morto in Costa Rica il calciatore Jesus Alberto Lopez Ortiz, davanti a tanti testimoni che nulla hanno potuto fare per fermare la furia dell’animale. Gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno ucciso il coccodrillo per recuperare il corpo della vittima.

Cosa è successo

A riportare quanto successo a Jesus Alberto Lopez Ortiz, 29enne calciatore della squadra amatoriale Deportivo Río Cañas nella provincia di Guanacaste, nella zona nord-ovest del Costa Rica, è ‘La Gazzetta dello Sport’.

Chucho (così era soprannominato il calciatore da amici e familiari) si era tuffato nelle acque del Río Cañas alla ricerca di un po’ di refrigerio durante una giornata particolarmente calda quando il coccodrillo lo ha aggredito senza lasciargli scampo, davanti a diversi testimoni impotenti che non hanno potuto fare altro che lanciare l’allarme.

Fonte foto: iStock - BirdImages Il grosso animale che ha aggredito e ucciso il calciatore Jesus Alberto Lopez Ortiz è un esemplare di coccodrillo americano, che popola i fiumi della Costa Rica.

I soccorsi

All’arrivo della polizia, purtroppo, non c’era già più nulla da fare. Gli agenti accorsi sul posto hanno deciso di uccidere il coccodrillo per poter recuperare il corpo ormai senza vita di Jesus Alberto Lopez Ortiz.

Nonostante in Costa Rica sia vietato uccidere animali protetti, come il coccodrillo americano che popola i fiumi del paese, le autorità locali hanno deciso di intervenire in questo modo dopo aver fatto “tutti gli sforzi per salvare il corpo della persona deceduta senza provocare danni al rettile, cosa che non è stata possibile”, come ha dichiarato alla stampa locale un portavoce della polizia.

Il funerale di Jesus Alberto Lopez Ortiz

Il funerale del giovane calciatore Jesus Alberto Lopez Ortiz si è svolto nelle scorse ore. La famiglia del 29enne aveva lanciato un appello per raccogliere i fondi necessari a sostenere le spese per la cerimonia funebre. All’appello della famiglia di Jesus Alberto Lopez Ortiz si era unito anche Luis Carlos Montes, dirigente del Deportivo Rio Cañas.

Il calciatore lascia una moglie e due figli, di 8 e 3 anni.