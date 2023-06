Contromano con la figlia incinta in auto, si fa scortare dai carabinieri in ospedale ma nascondeva della droga

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Vicenda surreale a Roma. Una donna, fermata dai carabinieri perché procedeva contromano, chiede di essere scortata in ospedale perché la figlia, con lei in auto, è incinta. Gli agenti le fanno da staffetta ma una volta arrivati trovano 50 grammi di hashish nascosti in macchina.

L’auto contromano e la staffetta

Durante la giornata di oggi 25 giugno i carabinieri di Roma, stazione Monte Mario, in servizio di pattuglia per la città notano un’auto che sta viaggiando contromano sulla Trionfale.

Fermata la vettura per capire cosa stesse succedendo, apprendono dalla guidatrice che la passeggera, sua figlia di 17 anni, è incinta, e che la sta portando con urgenza in ospedale.

Fonte foto: Tuttocittà La zona di Roma dove le due sono state fermate

A quel punto gli agenti si offrono di fare da scorta alle due fino al pronto soccorso più vicino, per velocizzare il tragitto. Quando arrivano però, iniziano a notare alcune stranezze.

L’arrivo in ospedale e la scoperta della droga

Per prima cosa, mentre la minore è presa in cura dal personale sanitario, la donna di 48 anni alla guida della macchina è scoperta senza patente.

Le era stata ritirata in passato, dato che era stata segnalata alla procura come utilizzatrice frequente di sostanze stupefacenti. In questo momento scatta la perquisizione dell’auto.

I carabinieri trovano così un cilindro da circa 50 grammi di hashish nascosto all’interno della vettura. Nel frattempo la figlia della donna ha chiesto di recarsi al bagno, dove ha nascosto altri due cilindri simili gettandoli nell’immondizia.

Oltre a questi, la ragazza ha tentato di nascondere anche 2.500 euro in contanti, che le autorità ritengono essere derivati da attività di spaccio.

Madre arrestata, figlia denunciata

Una volta verificata la presenza della droga e del denaro all’interno dell’auto e nei bagni dell’ospedale, i carabinieri hanno arrestato la 48enne con l’accusa di possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Alla donna sono stati imposti gli arresti domiciliari con la misura del braccialetto elettronico. Denunciata a piede libero invece la figlia, per lo stesso reato.

La ragazza è stata messa a disposizione del tribunale dei minori, che deciderà il da farsi. La madre intanto attende il processo per direttissima.