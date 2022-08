Condannata a 45 anni di carcere per i suoi post sui social media: il caso in Arabia Saudita

Una donna saudita è stata condannata a 45 anni di carcere per alcuni suoi post pubblicati sui social media, a poche settimane da una condanna simile inflitta a una sua connazionale. Nourah al-Qahtani: è questo il nome della donna condannata a 45 anni di carcere.

La denuncia dell’ong per i diritti umani

A denunciare quanto accaduto alla donna saudita, condannata a 45 anni di carcere per i suoi post sui social media, è stata l’ong per i diritti umani Democracy for the Arab World Now (Dawn), gruppo con sede a Washington fondato dal giornalista ucciso Jamal Khashoggi.

L’ong per i diritti umani Dawn ha visionato una copia del documento del tribunale che ha condannato la donna saudita a 45 anni di carcere.

La condanna inflitta alla donna saudita

La donna saudita, Nourah al-Qahtani, ha ricevuto la sentenza in appello dopo essere stata condannata per “aver usato Internet per lacerare il tessuto sociale” e per “violazione dell’ordine pubblico”.

Il commento dell’ong per i diritti umani Dawn

Abdullah Alaoudh, direttore di Dawn per la regione del Golfo, ha commentato il caso di Nourah al-Qahtani in alcune dichiarazioni riportate da ‘The Guardian’. Abdullah Alaoudh ha affermato che, nel caso di Qahtani, sembra che le autorità saudite l’abbiano imprigionata per aver “semplicemente twittato le sue opinioni”.

Abdullah Alaoudh ha poi aggiunto: “È impossibile non collegare i puntini tra l’incontro del principe ereditario Mohammed bin Salman con il presidente Biden il mese scorso a Gedda e l’aumento degli attacchi repressivi contro chiunque osi criticare il principe ereditario o il governo saudita per abusi ben documentati”.

Fonte foto: ANSA L’incontro tra il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden e il principe ereditario Mohammed bin Salman a Gedda a cui ha fatto riferimento il direttore di Dawn per la regione del Golfo Abdullah Alaoudh.

Il precedente caso

Il caso di Nourah al-Qahtani, la donna saudita condannata a 45 anni di carcere per i suoi post sui social media, segue la condanna a 34 anni di carcere di Salma al-Shehab, studentessa all’università di Leeds e madre di due bambini, che è stata arrestata al suo rientro in patria per le vacanze, dopo aver ritwittato dei post di alcuni dissidenti.