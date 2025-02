Donna arrestata per truffa ad Ancona: tentava di ottenere un finanziamento con documenti falsi

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna di 49 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato ad Ancona per tentata truffa. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando la donna cercava di ottenere un finanziamento presso un negozio vicino a via Scataglini, utilizzando documenti falsi.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la donna, italiana ma residente fuori regione, stava tentando di acquistare apparecchiature elettroniche per un valore di oltre duemila euro. L’esercente, insospettito dalla documentazione presentata, ha allertato le forze dell’ordine.

Scoperta e arresto

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno condotto la donna in Questura per ulteriori accertamenti. È emerso che i documenti presentati erano falsi, privi della filigrana necessaria per attestarne l’autenticità. La donna ha ammesso di possedere documenti contraffatti e ha mostrato la sua vera carta d’identità.

Conseguenze legali

La donna è stata denunciata e arrestata, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattina odierna. Inoltre, il Questore ha emesso un Foglio di Via Obbligatorio, vietandole il ritorno nel capoluogo fino al 2029. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale di Ancona.

Fonte foto: IPA