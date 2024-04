Claudia Ughi ex compagna di Allegri assolta in Appello dopo la denuncia dell'allenatore della Juventus

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Anche la Corte di Appello di Torino ha confermato l’assoluzione di Claudia Ughi, ex compagna del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. La donna, che era a processo per presunta appropriazione indebita di denaro destinato al figlio del mister, era stata denunciata dallo stesso allenatore.

Claudia Ughi assolta dalla Corte di Appello

I giudici della Corte di Appello di Torino, infatti, hanno fatto seguito alla decisione già presa in primo grado, dove la donna era stata assolta.

Difesa dagli avvocati Davide Steccanella e Paolo Davico Bonino, Claudia Ughi è stata così scagionata dalle accuse che le muoveva il suo ex, Massimiliano Allegri.

Perché Allegri aveva accusato l’ex

Il procedimento contro Claudia Ughi era stato originato da una denuncia dei Massimiliano Allegri.

Il tecnico della Juventus, infatti, aveva accusato la donna di avere utilizzato i soldi del mantenimento del figlio per sé e anche per pagare le rette universitarie della figlia maggiore, nata da una relazione precedente.

Accuse pesanti che hanno portato Ughi in tribunale, con la Guardia di Finanza che aveva quantificato in 210.000 euro le presunte spese indebite su un totale di 600.000 percepiti da Ughi.

Fonte foto: ANSA Massimiliano Allegri

Al momento della separazione, nel 2017, infatti era stato stabilito che Allegri doveva versare ogni mese 10.000 euro a favore del ragazzo, che continuava a vivere con la madre.

Ughi-Allegri, non la prima volta in tribunale

Il rapporto tra Claudi Ughi e Massimiliano Allegri è andato avanti per 13 anni prima della separazione nel 2017. Una storia che, come detto, ha portato alla nascita del figlio del tecnico per il quale il 56enne livornese si era impegnato a versare le spese di mantenimento.

Alla separazione, come detto, Allegri era tenuto a versare 10.000 euro al mese, ma nel 2019 aveva fatto ricorso alle vie legali per cerare di abbassare la cifra. Rimasto infatti senza lavoro dopo aver lasciato la panchina della Juve, il tecnico aveva trascinato in tribunale Ughi per cercare di calare l’assegno.

Da 10.000 a 5.000 euro la richiesta del sei volte scudettato, che però non ha avuto l’esito sperato. Neanche in questo caso, infatti, i giudici hanno sorriso al tecnico, respingendo la richiesta di Allegri che si è ritrovato a dover pagare la stessa cifra per il mantenimento del figlio anche senza lavoro.