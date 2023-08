Malore dopo Juventus-Bologna per Massimiliano Allegri: l'ansia e il sollievo, cos'è successo al tecnico

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

La Juventus non brilla alla seconda di campionato contro il Bologna, la prima tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, e a fine partita i fischi del pubblico bianconero sono stati inevitabili. Dusan Vlahovic ha salvato la Vecchia Signora dalla sconfitta, ma non dalle proteste dei tifosi che al termine del match hanno lasciato lo stadio contrariati. E al triplice fischio Massimiliano Allegri, allenatore dei bianconeri, non si è presentato davanti ai giornalisti a causa di un malore.

Malore per Massimiliano Allegri

Alla fine del match, secondo quanto emerso, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri avrebbe accusato un malore negli spogliatoi. Non si conosce la natura del malessere dell’allenatore 56enne che però è stato dispensato dalle interviste post gara.

A presentarsi davanti ai giornalisti ci ha pensato quindi il suo vice Marco Landucci, che ai microfoni di Dazn ha spiegato il perché dell’assenza del livornese: “Allegri ha avuto un piccolo malore, ma sta già meglio“.

Il vice del 56enne 6 volte scudettato (5 in bianconero e uno col Milan) ha quindi scherzato e stemperato la tensione: “A volte vuole farmi apparire per far vedere che ci sono anche io”.

L’ansia e il sollievo

Qualche ora dopo le parole di Landucci, però, è stato l’ufficio stampa della Vecchia Signora a chiarire cos’è realmente successo al tecnico dei bianconeri. Come riferito dall’area media della Juventus, infatti, Allegri non avrebbe accusato un vero e proprio malessere, ma sarebbe rientrato negli spogliatoi visibilmente stanco dopo una serata da dimenticare.

Il 56enne ha quindi preferito riposare anziché presentarsi per le interviste che potevano essere ulteriore causa di stress. Allegri, ha riferito la Juventus, non è ricorso alle cure mediche e ha lasciato autonomamente lo stadio per fare ritorno a casa.

Furia negli spogliatoi

Se parlare di malessere o stanchezza per il tecnico bianconero lascia ancora qualche dubbio, quel che è certo è che Massimiliano Allegri non ha gradito la prestazione dei suoi. Al rientro negli spogliatoi al triplice fischio, infatti, si sarebbe sfogato contro i suoi e non solo.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il 56enne livornese avrebbe urlato contro i suoi per la prestazione non all’altezza contro il Bologna e si sarebbe sfogato con i giocatori. Furibondo e contrariato per l’1-1 all’Allianz Stadium, Allegri avrebbe avuto da ridire anche sull’arbitraggio.