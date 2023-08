Chiara Ferragni torna a parlare di Sanremo e della lite con Fedez: "Mi ha ferita, doveva essere spettatore"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Chiara Ferragni e Fedez tornano a parlare su quanto successo a Sanremo 2023, edizione del Festival che ha visto l’influencer e imprenditrice come co-conduttrice nella prima e ultima serata della kermesse. Una settimana, quella in Liguria, che è stata carica di polemiche per la famiglia più discussa d’Italia che nella serie The Ferragnez ha raccontato per filo e per segno cos’è successo, con tanto di litigio tra i due che aveva addirittura portato a pensare a una possibile separazione.

La verità di Ferragni e Fedez

Le nuove rivelazioni sulla settimana di Sanremo vissuta dai Ferragnez sono arrivate proprio dalla serie tv che va in onda su Amazon Prime Video. Parole che, affiancate alle immagini di quei giorni, ricostruiscono un quadro di tensione tra i due.

Il trailer della serie, pubblicato sui social, parla chiaro: “La verità che tutti stavano aspettando e che nessuno ha ancora raccontato”.

Da spettatore a protagonista

Al centro della discussione tra i due, che come sempre si ritrovano a raccontare la propria vita davanti a uno psicologo in una sorta di terapia di coppia, i comportamenti tenuti da Fedez durante la settimana di Sanremo. “L’unico che può fare un disastro in questo Sanremo sono io” aveva detto il cantante alla moglie, e così è stato.

Dal rap sul palco al bacio con Rosa Chemical, nei cinque giorni del Festival Fedez non si è fatto mancare nulla. E Chiara Ferragni, che con i suoi abiti e la sua co-conduzione voleva far passare un messaggio, è stata oscurata dal marito. “Io gli avevo chiesto di essere lì come spettatore per una volta e non come performer” ha detto l’influencer, che ha poi sottolineato: “Mi ha fatto ancora più male di quello che potevo immaginarmi”.

Quando arriva The Ferragnez 2

Una verità fin qui uscita col contagocce, tra rumors della stampa nei giorni successivi al Festival e il trailer della serie tv The Ferragnez 2 che lascia tutti incuriositi. Questo perché la serie vera e propria è uscita nei mesi scorsi, ma una parte dedicata a Sanremo è stata tenuta per dopo.

La pubblicazione delle ultime puntate, infatti, avverrà il 14 settembre, data in cui la serie verrà completata proprio con tutti i retroscena legati a Sanremo.