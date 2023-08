Chiara Ferragni aiuta Milano dopo i danni del maltempo: il gesto dopo il confronto col sindaco Giuseppe Sala

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Chiara Ferragni non resta con le mani in mano dopo il violento nubifragio che ha colpito Milano il 24 e 25 luglio scorso. Dopo gli ingenti danni registrati in città, con tanti alberi caduti e il verde della città meneghina profondamente segnato dal maltempo, l’influencer ha infatti deciso di aiutare il Comune a rialzarsi.

Raccolta fondi per Milano

In contatto col Comune e il sindaco già dai giorni successivi al violento nubifragio che ha colpito Milano, Chiara Ferragni non si è tirata indietro alla proposta del sindaco Beppe Sala sulla raccolta fondi per Milano. “Milano per gli alberi” il nome dell’iniziativa che ha l’obiettivo di far tornare al loro posto tutti quelli che il maltempo ha portato via.

“Non è un compito facile e si sta lavorando per mettere tutto a posto entro la fine di Agosto pur spesso mancando alcune attrezzature straordinarie anche solo per spostare fisicamente gli alberi caduti” ha raccontato l’imprenditrice che ha risposto presente alla chiamata di Milano. La stessa Ferragni ha infatti svelato il progetto: “Tutti potremo contribuire concretamente, ognuno a seconda delle proprie possibilità”.

Fonte foto: ANSA

Milano per gli alberi, il progetto

Da Palazzo Marino è quindi arrivato l’annuncio ufficiale sulla raccolta fondi dopo che diversi donatori privati si sono messi a disposizione della città.

Il progetto, fa sapere il Comune, è legato all’acquisto di nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti, l’individuazione delle località e delle specie arboree da piantumare, la posa dei nuovi alberi e la sistemazione di zolle, plateatici e aree limitrofe. “Eventuali somme rimanenti – hanno assicurato dall’amministrazione – potranno essere destinate al ripristino degli elementi di arredo, come le recinzioni dei parchi, delle aree cani e delle aree giochi, le pavimentazioni, i giochi e le panchine presenti nelle aree verdi”.

L’appello di Milano

Non solo Chiara Ferragni, ma tutti i cittadini sono chiamati a donare per far tornare a splendere Milano con i suoi alberi. Gli assessori della giunta Sala, Grandi, Granelli e Conte, hanno quindi lanciato l’appello: “Oggi chiediamo aiuto alla generosità dei cittadini che già si sono proposti per dare una mano”.

“Un verde cittadino al centro delle politiche ambientali richiede un sistema di vera e propria cura e valorizzazione, socialmente partecipato, con il coinvolgimento attivo della cittadinanza, e il fondo appena istituito vuole esserne uno strumento” la richiesta del Comune.