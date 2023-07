Lutto in casa Ferragni, a 13 anni muore la cagnolina Matilda: “Grazie a te ho conosciuto Fedez"

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Lutto in casa Ferragni: Chiara dice addio alla sua cagnolina. Matilda aveva compiuto 13 anni la scorsa settimana, ma le sue condizioni di salute non erano buone. L’imprenditrice ha raccontato in un lungo post cosa significasse per lei e la sua famiglia Matilda: “Grazie a te ho conosciuto Fedez”.

L’addio a Matilda

La morte del proprio amico a quattro zampe è un evento triste e Chiara Ferragni (che nell’ultima settimana è finita al centro delle polemiche per il post di vacanze mentre la Sicilia bruciava) ha deciso di dedicare un lungo post di addio alla cagnolina. In questo l’imprenditrice ha voluto ricordare cosa significasse per lei Matilda, il bulldog francese, con il quale ha condiviso 13 anni della sua vita.

Un addio commosso e sentito quello di Chiara Ferragni che ha sempre condiviso Matilda con i suoi fan. Online sono molte le foto che ritraggono la cagnolina in compagnia di Chiara e le sue sorelle, ma anche di Leone e Vittoria. Il rapporto era molto stretto e si tratta di un vero e proprio lutto famigliare.

Il messaggio di Chiara Ferragni

Su Instagram Chiara ha voluto ricordare la cagnolina Matilda con un lungo post. In questo si legge del loro rapporto, di come all’imprenditrice bastasse sentire l’odore della cagnolina per sentirsi a casa. “Quando ti ho scelta, ancora ragazzina, mai avrei pensato che avresti conosciuto i miei bambini, e invece sei stata stupenda anche nel ruolo di ‘sorella maggiore’: hai regalato loro l’esperienza di amore incondizionato verso un animale che diventa famiglia”, scrive.

Ad accompagnare il messaggio a Matilda un carosello di foto che ripercorre la vita della cagnolina, ma soprattutto i momenti insieme alla famiglia. “Mi mancherà tutto di te Mati, ti saluterò ogni giorno su quella nuvoletta. Sarai per sempre la mia prima bimba”, scrive in conclusione.

La canzone di Fedez

La cagnolina Matilda ha avuto un ruolo fondamentale nella nascita della Royal Family italiana. Se non fosse stato per Matilda forse non avremmo una coppia Ferragnez. Lo ricorda proprio Chiara, che le riconosce di essere stata l’artefice dell’incontro con Fedez.

È iniziato tutto da una frase, una strofa del brano Vorrei ma non posto realizzato insieme a J-Ax: “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, e un collare con più glitter di una giacca di Elton John”. Così cantava Fedez nel 2016 e poco dopo il debutto come coppia. Il resto è storia.