Morta Peggy Caserta presunta amante di Janis Joplin pentita per il libro scritto su di lei: "Ero disperata"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È morta a 84 anni Peggy Caserta, amica intima e presunta amante di Janis Joplin. Testimone privilegiata della vita della cantante leggenda del rock, era nota soprattutto per avere raccontato la sua relazione con lei in un libro pubblicato nel 1973, di cui poi si pentì.

Addio a Peggy Caserta

Peggy Caserta è morta per cause naturali giovedì 21 novembre nella sua casa in Oregon, come riporta Deadline. Aveva 84 anni.

Figura controversa della scena rock anni ’70, era una amica intima e presunta amante di Janis Joplin.

È autrice di due libri di memorie dedicati alla rocker, Going Down With Janis e I Ran Into Some Trouble.

La presunta storia d’amore con Janis Joplin

Nel suo primo libro Going Down With Janis, pubblicato nel 1973, Peggy Caserta avere raccontato la sua amicizia e relazione con Janis Joplin, morta per overdose nel 1970.

All’epoca il volume fece scandalo per la descrizione inedita della bisessualità della cantante, in un periodo in cui certi temi venivano raramente affrontati e discussi in pubblico.

Malgrado le polemiche, il libro ebbe un impatto significativo, diventando una testimonianza importante per la comunità LGBTQ+ e ispirando il film The Rose con Bette Midler.

Notizia in aggiornamento