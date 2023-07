Chiara Ferragni pubblica foto sullo yacht con gli incendi in Sicilia: critiche dagli utenti, interviene Fedez

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

“A good Monday” scrive Chiara Ferragni su Instagram come didascalia a un carosello delle sue vacanze in Sicilia. Gli utenti però, sotto alla foto sullo yacht, rispondono che non è un buon lunedì per la Sicilia. A peggiorare la sua posizione è l’attenzione nelle storie successive sulle condizioni di Milano, ma non della Sicilia dove si trova in vacanza. Solo nel primo pomeriggio di martedì 25 luglio un commento da parte di Chiara Ferragni. Gli utenti non ci stanno.

“Un buon lunedì”

Chiara Ferragni ha pubblicato un carosello delle foto della sua vacanza in Sicilia con scritto “A good Monday”. Tutto normale, se non fosse che la Sicilia, in quelle stesse ore, stava bruciando. Gli utenti, fan e non fan della Chiara nazionale, hanno iniziato a farle notare attraverso i commenti l’assurdità di quel “A good Monday” nella didascalia.

“No Chiara non c’è niente di ‘good’ in Sicilia oggi. La NOSTRA terra sta bruciando”, scrive un’utentee ancora c’è chi le fa notare che mentre lei faceva vacanza nel lusso molte altre persone erano senza acqua, luce e gas per colpa dei gravi incendi.

Fonte foto: ANSA Panorama di Palermo visto da uno dei tornanti della strada che conduce a Monte Pellegrino, quasi completamente avvolta dal fumo degli incendi.

Realtà e social

A far arrabbiare gli utenti è la dissociazione che Chiara Ferragni sembra vivere a bordo del suo mezzo di lusso. Un bene che, posto sull’acqua, la eleva a privilegiata (ancora di più) rispetto a chi muore letteralmente (come chi resta bloccata nel traffico e non riesce ad arrivare in ospedale) tra le fiamme. L’ennesima polemiche si riversa sul suo profilo social con una forza diversa, questa volta spinta dalla disperazione di chi evacuato non ha neanche più una casa.

Indispettisce, dicono altri utenti, che mentre la Sicilia brucia Chiara Ferragni commenti le conseguenze del cambiamento climatico solo su Milano. “Chiara Ferragni orgogliosa dice di essere per metà catanese, però della situazione disastrosa della città natale di sua madre IL SILENZIO. Invece per la sua amata Milano City subito story”, sottolinea un utente.

La risposta di Fedez

Fedez, marito di Chiara Ferragni (che è in vacanza in Sardegna con il nuovo co-conduttore di Muschio Selvaggio), si è esposto sui social per rispondere alle critiche piovute sulla moglie. Poi ci ripensa e cancella lo sfogo. Nel tweet cancellato si leggeva che il post della moglie era uscito prima dell’allerta della Protezione Civile.

“La Sicilia va a fuoco. Tu da twitter prendi un post di Chiara Ferragni fatto ieri mattina quando l’allerta della Protezione Civile in Sicilia fa riferimento a STANOTTE. Ok. Bravo Altomare, tu sì che sei stato di grande utilità in questo momento. Serviva proprio una polemica inutile…”, scrive. Eppure le condizioni di grave rischio sono iniziate prima, già nel pomeriggio.