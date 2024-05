Fedez denunciato per il caso Iovino dai carabinieri, il rapper è accusato di rissa: cosa si vede nei video

Sarebbe Fedez il primo ad avvicinarsi e a cercare di colpire Cristiano Iovino, secondo quanto mostrato dalle immagini delle telecamere del Parco Vittoria. Il rapper sarebbe stato ripreso insieme a un gruppo di 8-9 persone, tra i quali ci sarebbero i responsabili del pestaggio nella discoteca milanese “The Club” ai danni del personal trainer, nella notte tra il 21 e il 22 aprile. Anche se l’influencer avrebbe dichiarato di non essere stato presente alla rissa, come riportato dal Corriere della Sera, nei video sarebbe l’unico identificato finora con certezza e per questo motivo è stato denunciato dai carabinieri.

Fedez denunciato dai carabinieri

Il caso del presunto agguato a Cristiano Iovino parte dalla chiamata al 112 delle due guardie giurate del complesso Parco Vittoria di via Traiano, a Milano, che hanno assistito al pestaggio e, ascoltate dai militari dell’Arma, hanno dichiarato di aver riconosciuto Fedez insieme a un gruppo di persone.

Gli inquirenti stanno procedendo d’ufficio per “rissa”, per il quale non è necessaria la denuncia da parte della vittima. E infatti Iovino non ha voluto presentare querela e, raggiunto a casa dai carabinieri con gli operatori del 118, di fronte alle domande sulle contusioni riportate al volto, avrebbe detto essere stato “aggredito da sconosciuti” in “una lite avvenuta al The Club”, mettendo a verbale, che il resto lo dirà eventualmente “dopo essersi consultato con il proprio legale”.

Fonte foto: ANSA

Al Salone del libro di Torino Fedez parla del suo presunto coinvolgimento nel pestaggio a Cristiano Iovino

Il video della rissa con Iovino

Secondo quanto appreso dal Corriere della Sera, le immagini delle telecamere immortalano parte del pestaggio a Iovino e mostrerebbero Fedez scendere da un van nero nei pressi del complesso Parco Vittoria e affrontare il personal trainer.

Dai filmati sembra che il rapper tenti di colpire con due pugni andati a vuoto Iovino, il quale avrebbe accennato a una reazione prima di essere assalito da due persone in compagnia dell’influencer.

Stando alle ricostruzioni fatte finora, tra Fedez e il personal trainer ci sarebbe stato uno scambio di messaggi, nel quale si sarebbero dati appuntamento. Nel gruppo del rapper, inoltre, sembrerebbe accertata la presenza di ultrà della curva milanista. Le due guardie giurate avrebbero messo a verbale che dopo il pestaggio alcuni di loro gli avrebbero intimato di non immischiarsi e di non chiamare nessuno.

La versione di Fedez

Ad un incontro sulla salute mentale al Salone del libro di Torino, Fedez ha commentato il caso Iovino attaccando la stampa, senza però sapere ancora di essere stato ufficialmente denunciato: “Io non c’ero e da quello che leggo dalla telecamera sembra non si veda niente perché sporcata dalla pioggia” ha affermato il rapper.

“Si parla di 9 persone che hanno massacrato la persona, tutti ultrà del Milan. La persona viene aggredita, arriva l’ambulanza ma non viene portata in ospedale. Tutti parlano di un massacro, ma se questa persona non è stata portata in ospedale non c’è un referto medico e non ha denunciato, di cosa stiamo a parlare? Mi dicono che tre giorni dopo fosse ad Ibiza a ballare. Se non ci fosse il mio nome in mezzo non ci sarebbe la notizia” ha dichiarato l’influencer.