Elezioni Europee 2024, tutto quello che bisogna sapere per votare i deputati italiani: quanti saranno eletti

L’8 e il 9 giugno, in Italia, con le elezioni Europee 2024 si vota per eleggere i 720 deputati (15 in più rispetto allo scorso mandato) del Parlamento. Di questi, gli elettori italiani potranno mandarne in Europa 76.

Come funziona il voto in Italia

Tutti i Paesi europei devono adottare un sistema elettorale proporzionale: l’assegnazione dei seggi, quindi, avviene in modo da assicurare alle diverse liste un numero di posti proporzionale ai voti ricevuti.

L’Italia, in particolare, usa il voto di preferenza: in sostanza, un elettore può indicare, nella stessa lista, da 1 a 3 preferenze (nel caso di 2 o 3 preferenze i candidati devono essere di sesso diverso).

Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.

Gli elettori scelgono tra i candidati presenti nelle liste della propria circoscrizione di residenza:

Nord Occidentale

Nord Orientale

Centrale

Meridionale

Insulare

La soglia di sbarramento

Ai fini dell’elezione dei membri italiani al Parlamento europeo, le liste devono avere conseguito almeno il 4% dei voti validi espressi a livello nazionale.

Chi può votare in Italia

In Italia ad avere il diritto di voto alle Elezioni europee sono:

i maggiorenni;

i cittadini italiani o dell’Unione europea con residenza legale in Italia, o cittadini italiani residenti all’estero;

coloro che sono registrati come votanti entro la scadenza stabilita (per i cittadini UE votanti in Italia).

I documenti da portare al seggio

Per poter esercitare il diritto di voto presso l’ufficio elettorale di sezione nelle cui liste si risulta iscritti, si dovranno esibire un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale.

Quanti deputati sono eletti dagli altri Paesi

Non tutti i Paesi eleggono lo stesso numero di eurodeputati: questo varia in base al principio della proporzionalità degressiva, secondo cui un eurodeputato di un Paese più grande rappresenta più cittadini rispetto a un eurodeputato di un Paese più piccolo.

Ecco l’elenco del numero di eurodeputati che ciascun Paese eleggerà alle elezioni Europee del 2024:

Germania: 96

Francia: 81

Italia : 76

: 76 Spagna: 61

Polonia: 53

Romania: 33

Paesi Bassi: 31

Belgio: 22

Grecia: 21

Repubblica Ceca: 21

Svezia: 21

Portogallo: 21

Ungheria: 21

Austria: 20

Bulgaria: 17

Danimarca: 15

Finlandia: 15

Slovacchia: 15

Irlanda: 14

Croazia: 12

Lituania: 11

Slovenia: 9

Lettonia: 9

Estonia: 7

Cipro: 6

Lussemburgo: 6

Malta: 6