Lucia Annunziata e la battuta a Giovanni Floris in diretta tv: "Ma che mi hai fatto stasera, tremo tutta"

Durante l’ultima puntata di diMartedì, trasmissione in onda su La7, come ospite del conduttore Giovanni Floris c’è stata la scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva Lucia Annunziata, che all’inizio del suo intervento si è lasciata andare a un simpatico siparietto con il suo interlocutore: “Ma che mi hai fatto stasera, tremo tutta”.

Lucia Annunziata ospite a diMartedì

Durante la puntata di ieri – martedì 15 maggio 2024 – di diMartedì, talk show serale condotto dal giornalista Giovanni Floris che va in onda su La7, è stata presente come ospite Lucia Annunziata.

La scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva, candidata alle prossime elezioni europee come capolista nella circoscrizione meridionale del Partito Democratico, mancava dagli studi televisivi da un po’ di tempo.

Fonte foto: ANSA Giovanni Floris, conduttore di diMartedì, trasmissione nella quale ha avuto come ospite Lucia Annunziata durante l’ultima puntata

Proprio per questo, forse anche a causa dell’emozione, prima di entrare nel vivo delle questioni politiche Annunziata si è lasciata andare in un divertente scambio di battute con Giovanni Floris, esclamando dapprima: “Ma che mi hai fatto stasera? Tremo tutta!”.

Lo scambio tra Giovanni Floris e Lucia Annunziata

Il conduttore di diMartedì, restando al gioco, ha scherzato chiedendo alla troupe “Ma che le avete dato? È acqua, sì? No, perché qua i nemici…”.

Lucia Annunziata ha poi chiuso il simpatico siparietto, affermando “è il mio ritorno in televisione che mi sconvolge”, dando l’assist a Floris per chiudere lo scambio di battute: “Non ti deve sconvolgere, stai serena, come direbbe un predecessore di Elly Schlein”.

Una battuta che ha permesso anche ai due, terminato il giocoso scambio, di tornare a temi più seri, parlando di politica, delle prossime elezioni europee e della premier Giorgia Meloni.

Lucia Annunziata su Giorgia Meloni

E proprio a proposito della presidente del Consiglio, Giovanni Floris ha fatto una domanda precisa alla sua ospite: “Una volta che una persona dice una cosa e il contrario di quello che ha sempre fatto, che riflessioni ti fa fare sulla premiership, sugli italiani, sulla politica?”.

Domanda alla quale Lucia Annunziata, che già in passato aveva parlato della premier, ha risposto con la solita ironia: “Intanto, c’è una cosa che adoro di Giorgia, e cioè che lei usa il doppio standard a suo favore senza nessuna esitazione. Cioè, se ti va bene difendere una persona lo difendi, se invece è una persona che non ti piace può dire di lei tutto quello che vuole”.

“Io mi sono limitata a dire quello che lei ha detto di me ufficialmente, ma sono stata fortunata – ha poi continuato la Annunziata – perché il livello di attacco alla reputazione delle persone è un fatto politico, non di scortesia. Chi ha tanto potere come lei, perché ne ha tanto, […] può anche denigrare gli altri”.