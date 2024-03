Lucia Annunziata candidata Pd alle elezioni Europee: possibile capolista al Sud, favorita su Sandro Ruotolo

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Pronta a scendere in campo e a essere sostenuta alle elezioni Europee 2024. Lucia Annunziata, giornalista fuoriuscita dalla Rai insieme a – tra gli altri – Fabio Fazio, Corrado Augias e Roberto Saviano, starebbe per accettare la corte del Pd, candidandosi da indipendente come capolista nella circoscrizione Sud. Sarebbe favorita su Sandro Ruotolo.

Lucia Annunziata candidata alle elezioni Europee col Pd al Sud

Secondo quanto appreso dall’Ansa, Lucia Annunziata starebbe per annunciare la sua candidatura alle prossime elezioni Europee 2024 – da indipendente – col Pd.

L’ex giornalista della Rai sarebbe pronta a presentarsi da capolista nella circoscrizione Sud.

Fonte foto: ANSA La giornalista Lucia Annunziata

Sarebbe favorita su Sandro Ruotolo, anche lui giornalista, attuale componente della squadra di Elly Schlein.

Nel frattempo, un altro giornalista ha annunciato che si presenterà da candidato: Michele Santoro sarà capolista di Pace Terra Dignità che annoverano, tra gli altri, il vignettista Vauro e l’attore Paolo Rossi.

L’appoggio di Antonio Decaro a Lucia Annunziata e le accuse di FdI

Tra i primi endorsement interni al Pd c’è quello di Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci:

“Lucia Annunziata è una figura autorevole del nostro Paese, una grande professionista, grande giornalista animata da passione civile e anche passione politica. Sarei onorato di accompagnare Lucia in questa campagna elettorale per le europee”.

Da FdI, invece, le accuse di due deputati, ossia Augusta Montaruli e Francesco Filini, vicepresidente della Commissione Vigilanza Rai e capogruppo in Vigilanza Rai:

“Il Pd ha davvero una gran bella faccia tosta nel denunciare una, presunta, occupazione della Rai o addirittura una lottizzazione da parte di Fratelli d’Italia. Un partito che ha sempre considerato il Servizio Pubblico nella sua disponibilità. Lo confermano anche i numerosi giornalisti che dalla Rai sono transitati nelle liste della sinistra e in particolare del Pd. Lucia Annunziata potrebbe essere l’ultima di una lunga lista, ma basta andare un po’ indietro negli anni per rendersi conto di quanti siano stretti i legami della sinistra con la Rai. Peraltro, Elly Schlein potrebbe chiederlo direttamente al suo responsabile nella Segreteria dell’informazione, cultura e memoria Sandro Ruotolo che entrò in Rai nel 1980 e che quindi di questa lunga lista ne è un membro d’eccezione”.

Quando si vota e quanti candidati vengono eletti

In Italia si voterà per le elezioni Europee sabato 8 e domenica 9 giugno 2024: si andrà alle urne per eleggere 76 membri del Parlamento europeo.

Ai fini dell’elezione dei membri italiani, le liste devono avere conseguito almeno il 4% dei voti validi espressi a livello nazionale.

Chi è Lucia Annunziata

Lucia Annunziata è nata l’8 agosto 1950 a Sarno, in provincia di Salerno.

Giornalista, è sposata col collega americano Daniel Williams: i due hanno una figlia, Antonia.

Laureatasi in Filosofia all’Università degli Studi di Salerno, con una tesi sui contributi statali per il Sud e il movimento operaio, è stata prima insegnante delle scuole medie a Teulada (in Sardegna) dal 1972 al 1974.

Diventata giornalista professionista nel 1976, è stata corrispondente dagli Stati Uniti prima per Il Manifesto e La Repubblica, seguendo – dal 1981 al 1988 – anche rivoluzioni e guerre civili nell’America centrale e Latina.

Dopodiché, sempre per Repubblica, è stata corrispondente da Gerusalemme.

Quindi il passaggio al Corriere della Sera nel 1993 e il ritorno negli Stati Uniti fino al 1995, quando in Italia ha condotto il programma Linea tre, su Rai 3.

Annunziata, dal 1996 al 1998, è stata direttrice del Tg3.

Nel 2000 ha fondato e diretto l’agenzia di stampa APBiscom, società che nasce dalla Associated Press ed Ebiscom.

Dal 13 marzo 2003 al 4 maggio 2024 è diventata presidente della Rai, fino alle sue dimissioni: è stata la seconda donna presidente dell’azienda dopo Letizia Moratti (nel 1994).

Nello stesso anno diventa editorialista de La Stampa.

Nel 2005 torna su Rai 3 col programma In Mezz’ora, in onda nel primo pomeriggio della domenica con l’intervista a un personaggio pubblico per discutere dell’argomento che ha avuto maggior risalto nelle cronache durante la settimana.

Il 13 marzo 2006, durante la campagna elettorale, nel corso del programma ha un diverbio con l’allora premier Silvio Berlusconi, che lascia la trasmissione.

Il 15 gennaio 2009 partecipa alla trasmissione AnnoZero polemizzando col conduttore, Michele Santoro, accusandolo di aver impostato una trasmissione eccessivamente filo-palestinese; ne nasce una discussione e questa volta è lei a lasciare lo studio, dopo che Santoro definisce “fesserie” le sue critiche.

Dal 28 marzo 2011 conduce su Rai 3 la trasmissione Potere che si articola in 6 puntate della durata di un’ora.

Il 23 febbraio 2012, durante la trasmissione su internet Servizio Pubblico, condotta da Michele Santoro, Lucia Annunziata dichiara: “Adriano Celentano ha il diritto di dire quello che vuole e lo avrei difeso anche se avesse detto che i gay sono da mandare al campo di sterminio”.

Da settembre 2012 a gennaio 2020 dirige L’Huffington Post Italia, che lascia adducendo l’acquisto del gruppo GEDI da parte di Exor come motivazione.

L’8 gennaio 2019 entra a far parte della trasmissione Tg Zero su Radio Capital ogni giorno dalle 18.

Il 25 maggio 2023, dopo il primo pacchetto di nuove nomine deliberate dal CdA della Rai, si dimette dopo quasi 30 anni di lavoro inviando una mail all’amministratore delegato Roberto Sergio, in cui critica fortemente l’operato del Governo Meloni.

Dal 9 settembre 2023 conduce la trasmissione radiofonica settimanale Amici e Nemici: L’informazione della settimana, coadiuvata da Daniele Bellasio, sulle frequenze di Radio 24.

Dopo il suo addio dalla Rai erano rimbalzate le voci su una sua candidatura alle Europee col Pd, smentite più volte dall’interessata.