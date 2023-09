Voci sulla candidatura di Lucia Annunziata col Pd di Elly Schlein alle elezioni europee: parla la giornalista

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Il possibile debutto di Lucia Annunziata nel panorama politico italiano ha scatenato un’onda di speculazioni nelle scorse settimane. L’annuncio della sua possibile candidatura alle elezioni Europee come capolista per il Partito Democratico aveva suscitato l’interesse dei media e degli osservatori politici. Tuttavia, in un recente comunicato, la giornalista ha smentito categoricamente questa ipotesi, affermando con chiarezza di non avere intenzione di entrare in politica né con il PD né con alcun altro partito.

Le voci di corridoio

Le voci sulla candidatura di Annunziata avevano messo in animazione soprattutto i giornali vicini al centrodestra, creando un certo fermento. Il 25 maggio scorso, la giornalista aveva annunciato le sue dimissioni dalla Rai con una mail inviata all’amministratore delegato Roberto Sergio.

La giornalista aveva manifestato un certo disagio nella nuova gestione dell’azienda, esprimendo preoccupazione per possibili interferenze nel suo programma, sia in termini di autori e redazione, sia riguardo al palinsesto.

Fonte foto: IPA Voci insistenti davano Annunziata come probabile candidata fra le file del Pd di Elly Schlein

L’addio alla Rai

Dopo diciotto anni, la sua uscita di scena ha aperto le porte a una nuova conduzione di “Mezz’ora in più,” che continuerà con la conduzione di Monica Maggioni.

Tuttavia, Lucia Annunziata non è rimasta inattiva dopo l’addio alla Rai. La giornalista ha recentemente accettato una collaborazione con Radio 24 per la realizzazione di un programma, in onda il sabato mattina, in coppia con il vice direttore del Sole24ore, Daniele Bellasio.

Il saluto a Mezz’ora in più

“Oggi come sapete è ultima puntata dopo 18 anni” aveva detto Lucia Annunziata al suo pubblico, in occasione dell’ultima puntata da lei condotta di Mezz’ora in più, andata in onda il 25 giugno.

Il saluto ai telespettatori e alla Rai, dopo un rapporto di quasi vent’anni, è stato semplice e asciutto. “È stato un onore e un divertimento tenervi impegnati e informati” aveva detto Lucia Annunziata.”Saluto tutti. Grazie a tutti e a presto”.

Il patto di non concorrenza

Secondo quanto riportato da Prima Comunicazione, la conduttrice ha sistemato i suoi rapporti contrattuali con la Rai dopo l’uscita, con la stipulazione di un periodo di non concorrenza per programmi giornalistici televisivi.

Tuttavia, le sue attività in campo radiofonico e nella scrittura rimangono libere, e Annunziata avrà la possibilità di essere ospite in trasmissioni televisive condotte da altri presentatori, seppur in numero limitato.