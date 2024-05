Come si vota In Italia per le elezioni Europee 2024 l'8-9 giugno: orari dei seggi, quali documenti servono

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

L’8 e il 9 giugno, in Italia, con le elezioni Europee 2024 si vota per eleggere i 720 deputati del Parlamento europeo. Il nostro Paese, di questi, ne sceglierà 76. Come si vota, quali sono gli orari dei seggi e quali documenti servono.

Per quali partiti si vota

Le elezioni sono portate avanti dai partiti politici nazionali ma, una volta eletti, la maggior parte dei deputati al Parlamento europeo sceglie di aderire a un gruppo politico transnazionale.

Inoltre, la maggior parte dei partiti nazionali è affiliata a un partito politico a livello europeo.

Al momento i gruppi politici nel Parlamento europeo sono 7:

Partito popolare europeo (Democratici cristiani);

Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo (S&D)

Renew Europe

Verdi/Alleanza libera europea

Conservatori e riformisti europei

Identità e Democrazia

Sinistra al Parlamento euro

Come si vota

Ogni elettore riceverà una sola scheda elettorale, di colore diverso in base alle 5 circoscrizioni italiane:

Nord Ovest: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta;

Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta; Nord Est: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto;

Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto; Centro: Lazio, Marche, Toscana, Umbria;

Lazio, Marche, Toscana, Umbria; Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia;

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia; Isole: Sardegna, Sicilia.

Sulla scheda saranno presenti i simboli dei partiti e i candidati per quella circoscrizione.

Per votare basterà fare una croce sul simbolo di una lista oppure aggiungere da 1 a 3 preferenze per i candidati appartenenti a quella lista, purché siano di genere diverso.

In assenza di preferenze, il voto va solo alla lista.

Non è previsto il voto disgiunto, quindi non si potrà votare per una lista e dare la preferenza a un candidato di un’altra lista.

La soglia di sbarramento

Ai fini dell’elezione dei membri italiani al Parlamento europeo, le liste devono avere conseguito almeno il 4% dei voti validi espressi a livello nazionale.

Gli orari dei seggi

In Italia si vota:

sabato 8 giugno: seggi aperti dalle 15 alle 23;

domenica 9 giugno: seggi aperti dalle 7 alle 23.

I documenti da portare al seggio

Per poter esercitare il diritto di voto presso l’ufficio elettorale di sezione nelle cui liste si risulta iscritti, si dovranno esibire un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale.