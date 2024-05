Elezioni Europee, come funziona il voto: cos'è il Parlamento europeo e quanti sono i deputati eletti in Italia

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

L’8 e il 9 giugno, in Italia, con le elezioni Europee 2024 si vota per eleggere i 720 deputati del Parlamento europeo. Ecco come funziona il voto.

Cos’è il Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è l’unica assemblea transnazionale al mondo eletta direttamente.

I suoi membri rappresentano gli interessi dei cittadini dell’Unione europea a livello continentale.

I suoi poteri consistono in:

creare e approvare tutte le nuove disposizioni che regolamentano la vita dei cittadini dell’Unione europea in diversi ambiti come il sostegno all’economia, la lotta contro la povertà, al cambiamento climatico nonché le questioni legate alla sicurezza;

mettere in risalto importanti temi politici, economici, sociali;

sostenere i valori dell’Unione europea come il rispetto dei diritti umani, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza e lo Stato di diritto;

approvare il bilancio dell’Unione europea e controllare come vengono spesi i soldi;

approvare il bilancio dell'Unione europea e controllare come vengono spesi i soldi;

della nominare i Commissari.

Come funziona il voto

La gestione delle elezioni spetta a ciascun Paese, ognuno però deve rispettare alcuni principi comuni:

le elezioni si svolgono durante un periodo di 4 giorni, da giovedì a domenica;

il numero di deputati eletti da un partito politico è proporzionale al numero di voti che riceve;

i cittadini dell'Unione europea residenti in un altro Paese dell'Ue possono votare e candidarsi alle elezioni;

dell’Ue possono votare e candidarsi alle elezioni; ogni cittadino può votare una sola volta.

Quanti sono i deputati eletti

Alle elezioni Europee 2024 vengono eletti 720 eurodeputati, 15 in più rispetto allo scorso mandato.

Ecco l’elenco del numero di eurodeputati che ciascun Paese eleggerà alle elezioni Europee del 2024:

Germania: 96

Francia: 81

Italia : 76

Spagna: 61

Polonia: 53

Romania: 33

Paesi Bassi: 31

Belgio: 22

Grecia: 21

Repubblica Ceca: 21

Svezia: 21

Portogallo: 21

Ungheria: 21

Austria: 20

Bulgaria: 17

Danimarca: 15

Finlandia: 15

Slovacchia: 15

Irlanda: 14

Croazia: 12

Lituania: 11

Slovenia: 9

Lettonia: 9

Estonia: 7

Cipro: 6

Lussemburgo: 6

Malta: 6

Il numero di eurodeputati eletti da ciascun Paese è concordato prima di ogni elezione ed è basato sul principio della proporzionalità degressiva, secondo cui un eurodeputato di un Paese più grande rappresenta più cittadini rispetto a un eurodeputato di un Paese più piccolo: il numero minimo di eurodeputati per qualsiasi Paese è 6 e il numero massimo è 96.

Per quali partiti si vota

Le elezioni sono portate avanti dai partiti politici nazionali ma, una volta eletti, la maggior parte dei deputati al Parlamento europeo sceglie di aderire a un gruppo politico transnazionale.

Inoltre, la maggior parte dei partiti nazionali è affiliata a un partito politico a livello europeo.

Al momento i gruppi politici nel Parlamento europeo sono 7:

Partito popolare europeo (Democratici cristiani);

Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo (S&D)

Renew Europe

Verdi/Alleanza libera europea

Conservatori e riformisti europei

Identità e Democrazia

Sinistra al Parlamento euro

Cosa accade dopo le elezioni Europee

I deputati che vengono eletti formano i gruppi politici.

Durante la prima sessione plenaria, il nuovo Parlamento elegge il suo presidente.

Nella successiva, il Parlamento elegge la presidenza della Commissione europea e, in seguito, esamina il collegio dei Commissari votando per l’approvazione nel suo complesso.

Le differenze tra Parlamento europeo, Commissione europea e Consiglio dell’Unione europea

Commissione europea: rappresenta il ramo esecutivo dell’Unione Europea, e detiene il potere di iniziativa legislativa a livello europeo, oltre a occuparsi del funzionamento dell’Ue in generale;

rappresenta il ramo dell’Unione Europea, e detiene il potere di a livello europeo, oltre a occuparsi del funzionamento dell’Ue in generale; Parlamento europeo: rappresenta gli interessi dei cittadini dell’Ue;

rappresenta gli interessi dei cittadini dell’Ue; Consiglio Ue: rappresenta gli interessi dei singoli Paesi.

Parlamento e Consiglio Ue elaborano le proposte lanciate dalla Commissione, che vengono adottate se approvate da entrambi gli organi.