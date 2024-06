Elezioni Europee 2024 al via: come si vota. Tessera elettorale persa o scaduta? Cosa fare per richiederla

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Alle ore 15 di sabato 8 giugno si aprono le urne per le elezioni Europee 2024. Ma cosa bisogna fare nel caso in cui ci si accorge all’ultimo momento che la tessera elettorale è scaduta o è andata persa?

Elezioni Europee 2024: come si vota e quali documenti servono

Sabato 8 e domenica 9 giugno, in Italia, con le elezioni Europee 2024 si vota per eleggere i 720 deputati del Parlamento europeo. Il nostro Paese, di questi, ne sceglierà 76. I seggi sono aperti dalle ore 15 alle ore 23 di sabato e dalle ore 7 alle ore 23 di domenica.

Ogni elettore riceverà un’unica scheda elettorale, il cui colore varia in base alle 5 circoscrizioni italiane:

Nord Ovest: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta;

Nord Est: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto;

Centro: Lazio, Marche, Toscana, Umbria;

Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia;

Isole: Sardegna, Sicilia.

Sulla scheda elettorale saranno presenti i simboli dei partiti e i candidati per quella circoscrizione. Per votare bisognerà fare una croce sul simbolo di una lista oppure aggiungere da 1 a 3 preferenze per i candidati che appartengono a quella lista (purché siano di genere diverso). Non è previsto il voto disgiunto. In assenza di preferenze, il voto va solo alla lista.

Per poter esercitare il diritto di voto, bisognerà esibire all’ufficio elettorale di sezione nelle cui liste si risulta iscritti un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale.

In Italia si vota per le Europee sabato 8 e domenica 9 giugno.

Tessera elettorale elezioni Europee 2024: cosa fare se è scaduta o è andata persa?

Può accadere di accorgersi all’ultimo momento di aver smarrito la tessera elettorale oppure di aver esaurito lo spazio disponibile per l’apposizione dei timbri che certificano la votazione effettuata.

Se gli spazi sulla tessera sono tutti occupati dai timbri delle precedenti tornate elettorali, bisogna rivolgersi all’ufficio elettorale del Comune in cui si ha la residenza. Gli sportelli predisposti al rilascio delle tessere resteranno aperti per l’intera durata delle operazioni di votazione. In questo caso bisognerà restituire la vecchia tessera. La procedura è gratuita.

Le medesime regole valgono anche per chi ha smarrito la tessera elettorale, che dovrà presentarsi agli uffici elettorali solo con il documento d’identità.

Discorso simile per chi voterà per la prima volta: in genere, a tutti i diciottenni la tessera elettorale viene spedita a casa. Se non si è ricevuta, però, anche i neo maggiorenni alla prima esperienza di voto possono presentarsi all’ufficio elettorale e farne richiesta.