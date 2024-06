Come si vota alle Elezioni Europee: dove fare la crocetta e dove no. La video-guida

Una rapida e chiara video guida per capire come esprimere in modo valido il proprio voto alle Elezioni Europee. Si vota con il sistema proporzionale, quindi sulla scheda ci sono stampati i simboli dei partiti politici da quelli più noti a quelli più locali o nuovi. Si possono esprimere anche delle preferenze per singoli candidati. Ci sono poche e semplici regole da ricordare: vi aiutiamo con questa animazione video.

Qui la comunicazione istituzionale con la spiegazione anche per i non i udenti.