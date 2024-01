Lucia Annunziata e il giudizio inatteso su Giorgia Meloni: le parole della giornalista ospite di Fabio Fazio

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

“Molto in gamba”: è così che la giornalista Lucia Annunziata ha parlato di Giorgia Meloni a Fabio Fazio, ospite della puntata di domenica 21 gennaio di Che tempo che fa. Per Annunziata, non ci sono dubbi sul fatto che la premier porterà la Legislatura a termine.

Le parole di Lucia Annunziata su Giorgia Meloni

Dal rinnovato salotto di Che tempo che fa, spostatosi su Nove dopo lunghi anni a Rai 3, Fabio Fazio ha chiesto alla giornalista Lucia Annunziata un commento sulla presidente Giorgia Meloni, spesso definita “più avanti rispetto al suo partito”.

La risposta di Annunziata è stata inaspettatamente positiva: “Io penso che sul piano politico la Meloni sia molto in gamba. Ha una cosa molto forte: lei è un avversario formidabile e infatti, secondo me, il rischio che l’opposizione corre è quello di essere cooptata”.

Per la giornalista, il contesto attuale è ideale affinché il Governo attuale si consolidi: “Poi ci sono sempre gli inciampi, ma sulla carta c’è un calendario di voto e soprattutto la grande crisi dell’Europa, le guerre. C’è un ‘liberi tutti’”.

Secondo Annunziata, “il vero problema dell’opposizione” risiede nella capacità di Meloni di “dettare l’agenda. Su molte cose è già successo. La Meloni durerà tutta la Legislatura”.

Il duro commento sulla Rai

Meno positivo è stato il commento di Lucia Annunziata sulla Rai, la rete pubblica da cui si è dimessa a maggio dello scorso anno:

La Rai – ho detto questa parola dopo tanto tempo – ha un editore che è Palazzo Chigi e ha il diritto di esercitare come vuole le proprie opzioni.

D’altronde, spiega Annunziata, è così ovunque: “Gli editori hanno poteri, soldi e possono cambiare. I giornalisti se non sono d’accordo se ne vanno. I giornalisti sono dei professionisti e quindi, quando non vanno d’accordo con gli editori, devono dire che non sono d’accordo”.

Così come la stessa Annunziata ha più volte fatto nella propria carriera: “Nella mia vita mi sono dimessa 12 volte – ha raccontato a Fazio – e non mi è mai successo niente”.

Dopo le dimissioni dalla Rai, la giornalista, dal 9 settembre 2023, lavora a Radio 24, dove conduce la trasmissione di approfondimento settimanale Amici e Nemici: L’informazione della settimana assieme a Daniele Bellasio.