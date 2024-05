Arrestato il proprietario dei megastore cinesi Aumai Shopping: autore di una maxi frode da 20 milioni di euro

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

La guardia di finanza di Monza ha arrestato Chen Wen Xu, imprenditore attivo principalmente nel nord Italia, titolare della catena di megastore cinesi Aumai. L’uomo indagato per una presunta frode milionaria, organizzatore di un sistema di false fatturazioni per evadere il fisco. La moglie di Xu, manager della società, è agli arresti domiciliari.

Arrestato il proprietario di Aumai

Nell’ambito di un’inchiesta per frode fiscale che coinvolge la catena di supermercati Aumai Shopping, la procura di Monza ha messo ordinanze di custodia cautelare nei confronti di cinque persone.

Il titolare della catena di supermercati, Chen Wen Xu, è stato arrestato in carcere. La moglie, manager della società, si trova agli arresti domiciliari.

Fonte foto: IPA Chen Wen Xu

Sono stati imposti l’interdizione dall’attività di impresa e il divieto di espatrio per tre collaboratori della società.

La maxi frode milionaria

Dall’inchiesta della Guardia di Finanza è emersa una rete di imprese fittizie che, attraverso false fatturazioni, hanno portato a un guadagno complessivo di 20 milioni di euro.

Cifra che sarebbe stata utilizzata da Aumai Shopping per evadere le imposte per 6 milioni di euro, nel periodo tra il 2019 e il 2020.

E per 6 milioni la Finanza sta sequestrando beni tra denaro contante, orologi di lusso, conti correnti e quote societarie.

Non sono stati invece sottoposti a sequestro i negozi della catena, che proseguono la loro attività.

La storia dei megastore cinesi

Chen Wen Xu, oggi 47enne, è arrivato in Italia nei primi anni 2000, avviando un’impresa che, in pochi anni, si è espansa con 39 sedi in tutta Italia.

La società Aumai Shopping è arrivata a fatturare 60 milioni di euro annui, con un’attività concentrata soprattutto nel centro Italia.

Nel 2016 c’è stata l’apertura del primo megastore di prodotti cinesi in Italia, con oltre 35mila metri quadrati di superficie ad Agrate Brianza, in provincia di Monza.

Nel 2018, l’imprenditore acquistò all’asta un ramo dell’azienda Carnevali, società bresciana di vendita di abbigliamento, fallita l’anno precedente.